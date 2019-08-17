夏聯／SBL洋將身高再縮減　陳冠全：換防速度成考驗

▲陳冠全認為洋將身高縮限，對於換防速度將是一大考驗。（圖／DLIVE提供）

記者杜奕君／新北報導

SBL第17季在洋將政策上，雖然仍維持「雙洋將制」但身高總限制確定下修至合計400公分，身為璞園禁區主力，也是中華男籃大將的陳冠全就認為，這樣的修改有好有壞，但對於本土長人絕對是一大考驗，陳冠全表示，「麥班達就提醒我，屆時碰上活動力好的前鋒型洋將，換防速度一定要快，才能在場上留得久。」

近年來早已成為國家隊禁區不動主力，「澎澎」陳冠全在結束瓊斯盃賽事後馬不停蹄，隨母隊璞園參戰DLIVE夏季聯賽，17日4強戰也有單場16分的好表現，可惜球隊最終仍未取得晉級冠軍戰資格。

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對於新賽季的SBL在雙洋將身高總額由上季的405公分下修至400公分，身為國內本土長人代表的陳冠全認為，「對我自己來說，會是很大考驗，因為下個賽季很可能將面臨全面換防的狀況，碰到前鋒型的洋將，一定要逼自己在移位上更快速。」

「總教練麥班達就有跟我提過，下季洋將身高更矮，我在守到小洋將時一定要換防迅速，才可能在場上留得久。但好處是，屆時對到的洋將可能不會和自己身高差太多，身材上不會一開始就處於絕對劣勢。」陳冠全說道。

▲璞園DLIVE夏季聯賽也嘗試讓戴維斯復出上陣。（圖／DLIVE提供）