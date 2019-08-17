夏聯／下半場慘遭菲國逆襲　璞園1分錯失冠軍賽門票

▲璞園簡偉儒此戰貢獻12分、5籃板、3抄截。（圖／DLIVE提供）

記者杜奕君／新北報導

本屆DLIVE夏季聯賽4強戰17日登場，SBL傳統勁旅璞園對上菲律賓FEU大學之戰，璞園雖在首節就取得10分領先，但下半場菲律賓頻頻利用個人單打滲透，反而逐漸收復失土，終場前6.5秒菲律賓後衛阿佛奎(Royce Alforque)兩罰一中，璞園嘗試逆轉未果，最終菲國FEU就以74比73贏球，取得冠軍賽門票。

此戰璞園開賽就展現氣勢，主控吳家駿招牌切入屢屢建功，加上陳冠全禁區強勢出擊，首節蒲園就取得26比16大幅領先，上半場也以4分超前。

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但菲律賓下半場拿出招牌單打本領，強大氣勢順利逆轉超前，但璞園也展現韌性，最後3分鐘，先靠著陳冠全禁區單打追成5分差，終場前1分5秒更追成僅兩分差。

終場前28.5秒，陳冠全招牌禁區拋射追成73平，但菲律賓在終場前6.5秒製造璞園陳堅恩犯規，阿佛奎(Royce Alforque)兩罰一中，施晉堯拋射未能命中，隨後戴維斯嘗試補籃也奪框而出，璞園最終就以1分飲恨。

本次夏季聯賽執掌調度的璞園助理教練黃啟峰表示，「下半場菲律賓靠的就是個人打法，細膩度、基本功都好，加上我們在1對1防守上確實沒有做好。」

璞園全場以陳冠全16分、3籃板最佳，吳家駿13分、3籃板、5助攻，簡偉儒12分、5籃板、3抄截。

菲律賓FEU贏球後，晉級取得本屆DLIVE夏季聯賽冠軍門票，璞園則將於季軍戰登場，兩軍對手將視裕隆vs.台銀之戰的勝敗結果而定。

▲璞園此戰1分飲恨，失去DLIVE夏季聯賽冠軍賽門票。（圖／DLIVE提供）