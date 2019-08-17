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東亞泰拳錦標賽　陳禹希撐過重擊進決賽

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▲全國泰拳賽照片 。（圖／中華民國泰拳協會）

▲陳禹希。（圖／資料照）

記者洪偵源／綜合報導

在香港舉行的東亞泰拳錦標斯賽，我國好手陳禹希在男子54公斤級4強戰中，面對難纏的蒙古選手ULZIIBAYAR Buyan-Orgil，在受傷浴血苦戰的情況下，順利晉級到金牌戰。

2019年東亞泰拳錦標賽在香港灣仔伊莉莎白體育館舉行，陳禹希去年闖進決賽，但敗給澳門選手孫德拳拿下銀牌，今年陳禹希首輪就遇上澳門，但對手並非孫德全，也順利晉級。

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面對蒙古ULZIIBAYAR Buyan-Orgil，陳禹希5比0獲勝，決賽將面對世錦賽金牌，來自菲律賓的藍帕肯（Ariel Lee Lampacan）。

雖然有機會一掃去年「銀恨」的遺憾，不過陳禹希的指導教練蔡豐穗指出，從香港傳回來的訊息，陳禹希賽後下巴發現遭重擊嚴重受傷，咬合都有問題，雙腳經過幾場激烈比賽下來，醫生評估不太適合繼續比賽。

「我們尊重選手意願，不會擋他，他自己也想打。」蔡豐穗指出，站在保護選手的立場，自然希望不要再出賽，但是也不希望違背選手意願，雖然比賽情況不樂觀，但仍會讓陳禹希自己選擇。

陳禹希過去是血氣方剛容易衝動的少年，也差點要變成幫派打手，但在接觸泰拳後，性格逐漸轉變，並成為中華隊奪牌率最高的選手，曾在世錦賽獲得銅牌。

關鍵字： 泰拳陳禹希
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