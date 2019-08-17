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中職／從川崎宗則手中敲長打　張政禹想問：如何搞笑

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▲味全龍張政禹。（圖／記者劉峻誠攝）

▲味全龍張政禹。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／斗六報導

味全龍17日在斗六球場進行「老龍新龍對抗賽」，由1999年以前的龍隊老將們組隊，面對復出後的味全龍，曾在大聯盟出賽的川崎宗則則待在老龍組，他以投手身份上場，被新秀張政禹敲出二壘安打。

首局黃平洋抓下2個出局數後，川崎就以投手身份上場，面對林驛騰被敲出安打，但上壘後被夾殺在一二壘之間。

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2局下1出局二壘有人時，川崎再度上場，接替陽介仁登板，張政禹第1球就敲出二壘安打，讓新秀得到1分。

▲川崎宗則。（圖／記者張克銘攝）

▲川崎宗則。（圖／記者張克銘攝）

張政禹說：「沒有想到川崎教練會上場投球，原本以為他只是打擊或守備，第一次上來時就對到我，那時候覺得球很快，第二次上來又是我，我原本想說，慘了，要被三振了，沒想到第一球就敲出去，我完全沒看到球在哪，聽到教練叫我跑，我就快跑。」

張政禹表示，川崎宗則現在常與他們一同訓練，感受到川崎是一名自律性很高的球員，「大家還沒出去時他已經在練習了，大家練完後，看到他又拿著球棒要上去練打了，自律性真的很好。」

張政禹內心有很多問題想問川崎宗則，但深感川崎是一名曾站上大聯盟，又拿過冠軍戒指的球員，加上語言不同，讓他不敢問問題，他說：「最想問他的是，為什麼他這麼會搞笑。」

關鍵字： 味全龍中華職棒張政禹
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