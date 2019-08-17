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城市盃拳擊賽／黃筱雯小試身手　奧運量級評估中

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▲黃筱雯。（圖／記者張克銘攝）

▲黃筱雯。（圖／記者張克銘攝，下同）

記者洪偵源／台北報導

去年雅加達-巨港亞運奪下銅牌的拳擊好手黃筱雯，作為挑戰2020年東京奧運資格的人選之一，還在調整量級的她，也來到城市盃小試身手。

黃筱雯去年亞運因為受傷，晉級4強後棄賽，以並列銅牌作收，但已是台灣在亞運睽違48年的拳擊獎牌，今年4月在亞錦賽復出。

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亞運結束後，黃筱雯在10月開始恢復練習，「感覺很像新手，什麼都從新開始一樣。」不過復出至今，狀況調整得還不錯。

今年最重要的事情，莫過於備戰明年的奧運資格賽，黃筱雯在量級選擇上，還在與教練評估做調整，因她的身材條件具有選擇彈性。

東京奧運女子拳擊有5個量級，黃筱雯可能挑戰的量級落在51、57以及60公斤3個量級上，指導教練劉宗泰表示，目前仍在評估狀況，找尋對黃筱雯最有利的方式。

黃筱雯提到，雖然降體重對自己算容易，但身材其實頗為尷尬，身高打重一點的量級，身材較為單薄，輕一點的量級，速度必須再提升。

劉宗泰指出，黃筱雯世錦賽會先打54公斤級，也評估奧運量級要上升還下降，9月將會赴日本移訓10天，針對黃筱雯量級轉換技術細節不足之處補強。

黃筱雯雖非體育署黃金計畫內的選手，但與陳念琴、林郁婷都是爭取奧運資格的重點選手，劉宗泰說，訓練已是以奪牌為目標，盡全力讓黃筱雯保持最佳狀態。

▲黃筱雯。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 拳擊黃筱雯
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