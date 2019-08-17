中職／曾以為只要嘴巴講講　張泰山：當教練好困難

▲張泰山。（圖／記者張克銘攝）



記者劉峻誠／斗六報導

味全龍17日在斗六棒球場開訓，打擊教練張泰山首度以教練身份帶隊，他說：「哇！差好多喔。」

張泰山表示，自己過去以球員身份指導年輕選手，以為當教練是件很簡單的事，「就是用嘴巴講講而已嘛！」

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實際當上教練後，張泰山才知道教練的困難，他說：「很怕自己認知不夠，也不知道自己安排的課程有沒有符合選手需要，然後最重要的是話術。」

張泰山表示，味全教練團與過往他認知到教練團很不一樣，「教練每天5點就起床，因為很多小朋友都已經開始練，所以我們6點半就要到，也必須以身作則，跟著他們一起練。」

總教練葉君璋告訴張泰山，未來還會再找客座打擊教練，但張泰山不會覺得心理不平衡，反倒覺得很開心，「不會覺得說，為什麼還要再找一個，是我不好嗎，反而我能多學很多東西，覺得很開心。」

對於球員的訓練，張泰山不希望球員定型，成為下一個誰，以劉基鴻為例，許多人稱他為小張泰山，張泰山則說：「我告訴他我現在還不會去改變他，因為我跟他還不熟悉，他過去在國際賽有好表現，所以成為狀元，他一定有他好的地方，所以我會再繼續觀察。」

張泰山從年輕球員身上看見熱情與渴望，他也用同樣態度面對球員，他還跟需要減肥的歐晉像是好朋友一樣，兩人一起比減肥，看誰能比較快瘦下來。