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城市盃拳擊賽／練拳培養勇氣　安志朗巨猩刺青提醒自我

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▲▼ 澳門拳舍拳館教練張偉與選手安志朗 。（圖／記者洪偵源攝）

▲安志朗。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

澳門選手安志朗拳齡不到1年，但比起成績更重要的事情是，他藉著拳擊訓練，鍛鍊自己的心智，讓自己敢於面對人群，達成他練拳的初衷，還以刺青時刻提醒自己，要保持自己最真的一面。

在英國唸書的安志朗，畢業後工作一段時間後，在澳門攻讀碩士班，原本想學踢拳道，後來發現拳擊對自己是更好的選擇，投入拳舍拳館的訓練。

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「我個性太被動，又很容易緊張。」安志朗說，平時在路邊停車，在停車過程中，後面有車子在等他停好要過時，他就開始緊張起來，想藉著拳擊鍛鍊自己的心智，敢於面對人群。

個性較內向的安志郎，還在左臂刺青，並不是為了酷炫，而是提醒自己，他笑說，因為自己腿毛濃密，所以刺了一個大猩猩摘下面具的圖案。

這個圖案的意義是，時刻提醒自己不要帶面具做人，要敢於在大眾面前展現自己，用自己真實的一面去面對人群。

城市盃是安志朗生涯第2次出賽，也是學了拳擊後，才打破刻板印象，「因為電視都播KO的鏡頭，我以為拳擊都是會KO的，但發現不是那麼一回事。」

安志朗提到，第1次比賽時，他一直想把對手KO，但是自己的量級較輕，其實要配合很多細膩的技術，一昧講求猛攻反而讓自己吃虧，擊倒其實也沒這麼容易。

▲▼ 澳門拳舍拳館教練張偉與選手安志朗 。（圖／記者洪偵源攝）

▲安志朗的刺青。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 城市盃拳擊賽
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