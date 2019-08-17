世籃賽／瓊斯盃MVP柏克曼　重返波多黎各國家隊助陣

▲本屆瓊斯盃MVP柏克曼將重返波多黎各國家隊，出征本屆世界盃男籃賽。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

7月才在瓊斯盃歡度35歲生日，沙場老將柏克曼(Renaldo Balkman)不僅拿下本屆瓊斯盃MVP、最佳5人雙料大獎，更幫助所屬的菲律賓Mighty Sports全勝風光奪冠。而這樣的回春表現，也讓他在暌違6年後，再次重返波多黎各國家隊陣容，有望隨隊前進8月底開打的世界盃男籃賽。

2006年在NBA首輪第20順位被選中，柏克曼過往在NBA共有6季資歷，隨後他也轉戰各國聯賽打滾，近年則於菲律賓所屬ABL火焰隊效力。

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這個夏天柏克曼隨Mighty Sports來台，並展現超強實力8戰封王，柏克曼即便在倒數第2戰撞傷鼻樑，但仍憑藉19分、6.3籃板、2.3助攻、1.9阻攻的穩定表現，贏得本屆瓊斯盃MVP+最佳5人雙料殊榮，堪稱最大贏家。

柏克曼的精采表現，自然也吸引波多黎各籃協注意，據媒體報導指出，他已經正式加入波多黎各男籃培訓陣容，這也是他睽違6年後，再次披上國家隊戰袍，波多黎各也希望憑藉柏克曼的經驗與戰力，在禁區增添更多戰力籌碼。

波多黎各在本屆世界盃男籃賽預賽被分在C組，對手包括「無敵艦隊」西班牙以及伊朗、突尼西亞，晉級16強機會不低。



▲柏克曼近年都在ABL菲律賓火焰效力。（圖／資料照）