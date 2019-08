NFL／英國橄欖球星生涯第二春　轉戰跑鋒碾壓防守組

▲橄欖球球星轉戰NFL比爾隊。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

28歲的英國橄欖球球星韋德(Christian Wade)不打橄欖球,反倒加入NFL水牛城比爾隊打跑鋒。目前NFL已進行兩場熱身賽準備迎接新賽季開戰,韋德首戰第一次帶球就達陣後,第二場也有晃倒防守球員的大碼數推進,目前看來擠進開季53人名單希望濃厚。

173公分83公斤的韋德,過去在英超橄欖球聯賽擁有82次達陣的傲人紀錄,在聯賽排名第三。在上週首場熱身賽,他在第四節持球推進長達65碼達陣,以傲人速度穿越防守組讓人幾乎碰不到,首次持球就完成達陣,讓在英國酒吧看球的球迷陷入瘋狂。

儘管體能條件不俗,橄欖球跑動推進等技巧能夠轉換到NFL,但持球、接球、擋人以及路徑跑動等方面,兩個系出同門的運動卻有一定程度的差異。兩場比賽下來,也還能看到生疏之處。「我還在學習,仍舊有很多可以進步的地方。」韋德說。

BREAKING: exclusive footage from the United Kingdom after @ChristianWade3's touchdown. #GoBills pic.twitter.com/4LZ36E9ZQ9