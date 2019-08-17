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NFL／英國橄欖球星生涯第二春　轉戰跑鋒碾壓防守組

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▲橄欖球球星轉戰NFL比爾隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲橄欖球球星轉戰NFL比爾隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

28歲的英國橄欖球球星韋德(Christian Wade)不打橄欖球，反倒加入NFL水牛城比爾隊打跑鋒。目前NFL已進行兩場熱身賽準備迎接新賽季開戰，韋德首戰第一次帶球就達陣後，第二場也有晃倒防守球員的大碼數推進，目前看來擠進開季53人名單希望濃厚。

173公分83公斤的韋德，過去在英超橄欖球聯賽擁有82次達陣的傲人紀錄，在聯賽排名第三。在上週首場熱身賽，他在第四節持球推進長達65碼達陣，以傲人速度穿越防守組讓人幾乎碰不到，首次持球就完成達陣，讓在英國酒吧看球的球迷陷入瘋狂。

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儘管體能條件不俗，橄欖球跑動推進等技巧能夠轉換到NFL，但持球、接球、擋人以及路徑跑動等方面，兩個系出同門的運動卻有一定程度的差異。兩場比賽下來，也還能看到生疏之處。「我還在學習，仍舊有很多可以進步的地方。」韋德說。

到了熱身賽第二週對上黑豹，韋德接獲傳球之後，先是變速小跳步晃過防守球員，接著再加速穿過3位防守組球員的防守，推進長達48碼殺到達陣區前，表現讓人驚豔。連NFL官方推特發佈影片都寫說：「他是真貨！」

「我只想要衝到達陣區，我靠著我的直覺往空檔衝，我會再看影片看哪邊可以進步。我會持續研究戰術，多了解比賽。」韋德說。

關鍵字： NFL比爾韋德
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