運動雲

>

擊劍／國際賽登台開戰　主辦方卻阻擋地主選手出賽？

ETtoday運動雲

▲擊劍軍刀示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲擊劍軍刀示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

2019年亞洲長青擊劍錦標賽目前正在台北市立體育館開戰，吸引各國數百位選手來台參戰。不過現場卻有選手指出，中華民國擊劍協會阻擋選手組隊參戰女子軍刀團體賽。

亞洲長青擊劍錦標賽吸引我國多位前國手和基層教練參戰，為今年度國內擊劍大賽之一。賽事報名的過程中，現任亞洲擊劍總會執委何湘伶以及另一選手葉洵佩報名參賽，卻發現女子軍刀團體人數不足以組成團體出隊，軍刀選手蔡萬玄趕在第二階段完成報名，並在時限內完成繳費。結果卻被協會以「按照時程作業」為由阻擋在外無法參戰。

請繼續往下閱讀...

經過團隊截圖資料指出，協會原本僅有表示報名資格限1984年以前出生選手，而第二階段報名開跑時，並沒有指出此階段報名者，只能出戰個人賽，無法出戰團體賽。

結果女子軍刀隊卻於開賽前在名單中「被消失」，但擊劍協會秘書長洪新志則說明表示，因為本次我國為主辦國，為提前作業，才規定國內選手需提早完成報名。「沒有任何公告說明第一階段沒有報名，就無法組隊。包含公告第二階段報名時，都還有相關組隊資訊。」蔡萬玄說。不過協會說法和網路公告以及隊員說法有出入，何湘伶直指協會「不願幫選手報名」，但協會仍堅持回絕報名。

而團隊成員也指控協會，在8月上旬詢問協會時，皆無獲得清楚說明，無緣無故阻止選手參賽。而目前亞劍聯及大會也告知，17日中午12點是團體登錄的最後期限。若協會不出手阻止，仍得以報名。

關鍵字： 擊劍
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／味全新隊長責任重　球團加發月薪津貼

中職／陳俊秀私事請假　暫時脫離比賽戰線

中職／兄弟局局得點圈　洪一中：1到9棒沒有弱棒

中職／從小最愛「興農三勇」　歐晉加入味全龍先減重

世籃賽／法國12人名單公佈　5名NBA球員坐鎮

運動家96英里素人初登板　完美1局18球3K

中職／味全集訓第一天就吐了　龍魂再現9月19日戰強國

中職／補賽新規定要打6連戰　劉育辰建議未來沿用

日職／王柏融打退菅原秀　滿壘敲安一棒貢獻2分打點

中職／味全人數超乎預期　葉君璋：教練團要增人

熱門新聞

中職／味全新隊長責任重　球團加發月薪津貼

中職／陳俊秀私事請假　暫時脫離比賽戰線

中職／兄弟局局得點圈　洪一中：1到9棒沒有弱棒

中職／從小最愛「興農三勇」　歐晉加入味全龍先減重

世籃賽／法國12人名單公佈　5名NBA球員坐鎮

運動家96英里素人初登板　完美1局18球3K

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2搶抽限量恰恰引退賽票

3桃猿強力打者多　古久保健二提醒

4王柏融滿壘首安　火腿終止9連敗

5隔1年2個月上一軍　葉竹軒：亢奮難睡

熱門新聞

1味全新隊長責任重　加發月薪津貼

2陳俊秀私事請假　暫脫離比賽戰線

3兄弟局局得點圈　洪總：沒有弱棒

4最愛興農三勇　歐晉加味全先減重

5法國12人名單　5名NBA球員領軍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

林志傑正式加盟富邦勇士！ 征戰CBA十年再度重返台籃

林立跪地掃出驚天滿貫砲獲MVP　桃猿7比5富邦

5架F16戰機桃猿衝場　蔡英文傳球給3軍司令開球

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

武神單場3打點助獅逆轉勝　統一4比3擊敗富邦

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366