擊劍／國際賽登台開戰　主辦方卻阻擋地主選手出賽？

▲擊劍軍刀示意圖。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

2019年亞洲長青擊劍錦標賽目前正在台北市立體育館開戰，吸引各國數百位選手來台參戰。不過現場卻有選手指出，中華民國擊劍協會阻擋選手組隊參戰女子軍刀團體賽。

亞洲長青擊劍錦標賽吸引我國多位前國手和基層教練參戰，為今年度國內擊劍大賽之一。賽事報名的過程中，現任亞洲擊劍總會執委何湘伶以及另一選手葉洵佩報名參賽，卻發現女子軍刀團體人數不足以組成團體出隊，軍刀選手蔡萬玄趕在第二階段完成報名，並在時限內完成繳費。結果卻被協會以「按照時程作業」為由阻擋在外無法參戰。

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經過團隊截圖資料指出，協會原本僅有表示報名資格限1984年以前出生選手，而第二階段報名開跑時，並沒有指出此階段報名者，只能出戰個人賽，無法出戰團體賽。

結果女子軍刀隊卻於開賽前在名單中「被消失」，但擊劍協會秘書長洪新志則說明表示，因為本次我國為主辦國，為提前作業，才規定國內選手需提早完成報名。「沒有任何公告說明第一階段沒有報名，就無法組隊。包含公告第二階段報名時，都還有相關組隊資訊。」蔡萬玄說。不過協會說法和網路公告以及隊員說法有出入，何湘伶直指協會「不願幫選手報名」，但協會仍堅持回絕報名。

而團隊成員也指控協會，在8月上旬詢問協會時，皆無獲得清楚說明，無緣無故阻止選手參賽。而目前亞劍聯及大會也告知，17日中午12點是團體登錄的最後期限。若協會不出手阻止，仍得以報名。