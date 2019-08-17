日職／王柏融再遇得點圈機會　選到四壞火腿5分領先

▲王柏融7下選到四壞保送。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／綜合報導

火腿17日迎戰樂天，王柏融擔任第六棒指定打擊。火腿首局靠著西川遙輝、清宮幸太郎連線成功先馳得點。王柏融首次打擊右外野飛球遭接殺。3下火腿進佔滿壘，王柏融敲出帶有2分打點一壘安打。王柏融第3次打擊遭到三振，第4次打擊再遇得點圈機會，王王柏融選到四壞保送。7局結束，火腿6：1樂天。

1局上，樂天進攻，茂木榮五郎中外野飛球遭接殺，島内宏明右外野一壘安打，淺村榮斗游擊滾地遭刺殺、跑者上二壘，布萊許（Jabari Blash）遭到觸身球保送形成一、二壘，銀次一壘滾地遭刺殺。

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1局下，火腿進攻，開路先鋒西川遙輝敲出左外野深遠二壘安打，菅原秀投手犯規跑者上三壘，大田泰示遭到三振，近藤健介選到四壞保送，清宮幸太郎中外野高飛犧牲打帶有1分打點，渡邊諒中外野飛球遭接殺。

2局上，樂天進攻，和田戀右外野界外飛球遭接殺，威勒（Zelous Wheeler）遭到三振，辰己涼介也遭到三振。

2局下，火腿進攻，王柏融擔任開局首名打者，面對菅原秀前2球壞球都選掉，球數領先右外野飛球遭接殺，宇佐見真吾一壘滾地遭刺殺，横尾俊建三壘反彈球遭刺殺。

3局上，樂天進攻，有原航平再度送出三上三下。

3局下，火腿進攻，中島卓也中外野飛球遭接殺，西川遙輝打穿二壘防線一壘安打，大田泰示選到四壞保送，近藤健介打穿中間防線一壘安打帶有1分打點，清宮幸太郎選到四壞保送形成滿壘，渡邊諒遭到三振，王柏融從2好1壞纏鬥到滿球數，敲出右外野一壘安打貢獻2分打點，樂天更換小野郁上場投球，宇佐見真吾中外野飛球遭接殺。

4局上，樂天進攻，浅村榮斗選到四壞保送，布萊許選到四壞保送，銀次右外野飛球遭接殺、二壘跑者上三壘，和田戀遭到三振，威勒投手正面滾地遭刺殺。

4局下，火腿進攻，橫尾俊建遭到三振，中島卓也游擊反彈球遭刺殺，西川遙輝游擊滾地遭刺殺。

5局上，樂天進攻，有原航平重新找回手感，再度送出三上三下。

5局下，火腿進攻，近藤健介敲出一壘安打，不過清宮幸太郎擊出雙殺，樂天也送給火腿變相的三上三下。

6局上，樂天進攻，開局首名打者島内宏明左外野二壘安打，浅村榮斗投手滾地遭刺殺、跑者上三壘，布萊許游擊滾地遭刺殺、三壘跑者回本壘得分，樂天本場比賽首開紀錄。

6局下，火腿進攻，樂天更換第三任投手辛島航，渡邊諒中外野一壘安打，王柏融面對第一球就積極攻擊，不過敲出界外，；第二球則是揮空變化球陷入2好0壞的絕對落後，最後遭到三振，火腿靠著橫尾俊建適時的二壘安打再添1分，中島卓也中外野飛球遭接殺。

7局上，樂天進攻，有原航平送出本場第四次三上三下。

7局下，火腿進攻，西川遙輝、大田泰示接連選到四壞保送，近藤健介二壘滾地野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘前，清宮幸太郎一壘滾地遭刺殺，樂天更換青山浩二上場投球，渡邊諒打穿中間防線一壘安打帶有2分打點，王柏融選到四壞保送形成滿壘，宇佐見真吾二壘平飛球遭接殺。

