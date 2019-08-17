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中職／到味全棄打從投！葉君璋在義大就想叫劉家愷練投

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▲▼ 味全龍劉家愷 。（圖／記者劉峻誠攝）

▲ 味全龍劉家愷 。（圖／記者劉峻誠攝）

記者劉峻誠／斗六報導

外野手劉家愷去年與郭勝安、林旺衛、吳宗峻、吳睿勝一同遭到富邦悍將釋出，今年5人都加入味全龍，劉家愷棄打從投，希望能有個全新的開始，他說：「葉總跟我說，我在義大時他就想叫我投，但以前的我對打擊比較有興趣。」

劉家愷過去3年都待在二軍，出賽78場，繳出0.226/0.283/0.311的打擊三圍，談到被釋出這件事，他說：「不會有錯愕之類的感覺，之前只有4隊，大家都非常競爭，我一直都待在二軍，成績也沒有很好，不突出的表現，所以自然就會是被釋出的人。」在被釋出後，劉家愷保持正向心態，持續練習。

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不過劉家愷當時還是以打者方式訓練，直到今年接到葉君璋電話，問他要不要加入味全，「我國高中時有當過投手，葉總有聽過我投得表現，他有告訴我，在義大時就想叫我練投，但那時候知道我比較喜歡當打者，而且國中時手受過傷。」

對於劉家愷來說，現在當投手是讓自己歸零，一切重新開始，他說：「很新鮮，很不一樣，跟這邊的學弟一樣，都是第一次接觸職業的投手訓練。」

現任富邦悍將首席教練劉榮華，也是劉家愷的爸爸，對於劉家愷棄打從投一事給予祝福，劉家愷說：「爸爸一直很希望我當投手，因為我是左投，不過他以前就認為，兒子只要有興趣就好，所以不會強迫我去做，很謝謝味全、葉總給我機會，讓我用另外一種方式出發，現在就跟著大家的進度練習。」

關鍵字： 味全龍中華職棒劉家愷
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