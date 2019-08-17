中職／台灣坂本勇人　林立：有參考打法但實力有差

記者歐建智／桃園報導

Lamigo桃猿林立在15日比賽轟出單膝跪地的滿貫全壘打，日本媒體形容他是台灣的坂本勇人，林立說：「我還差他非常多。」林立表示，有參考坂本勇人的打法，坂本勇人以前也是內角打不好，透過訓練之後，現在連內角壞球都可以全壘打。

林立在5局下滿壘時，從富邦悍將包林傑手中轟出滿貫砲，而且是棒打內角球，打完之後單膝跪地，日本媒體形容林立這一支滿貫砲，右打者把內角低球打成左、中外野全壘打，是右打者超有藝術的內角球打法，就像日本職棒巨人坂本勇人的打法一樣。

對於被形容是坂本勇人，林立表示，自己跟他實力有落差，跟他們的層級相比，當有然有落差，也會以他為目標，但受限環境因素，只有盡自己能力去做，如果有他的訓練方式，自己也想嘗試。

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林立表示，坂本勇人以前內角也是打不好，隔1年春訓教練有開出訓練方式，針對內角進行訓練，結果隔年坂本勇人已可以內角壞球打進場內，甚至打出全壘打，近幾年變成廣角打者，有參考他們的打法，自己去摸索，不知他們的訓練方式。

他表示，自己是積極出棒的棒球，好球就全力攻擊， 往中外野方向揮擊，內角打左邊、外角打向右半邊，但不是絕對，內角也會打成右邊。

對於單膝跪地開轟，林立表示，那是內角低球，打出去之後順勢跪地的動作，不是先單膝跪地再全壘打，如果是高球的話，就不會單膝跪地了。

▲林立滿貫全壘打。（圖／記者季相儒攝）