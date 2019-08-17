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不斷更新／富邦連5支安打攻下2分　2局富邦2：1統一

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▲▼統一獅,潘武雄。（圖／記者季相儒攝）

▲潘武雄2上開局二壘安打也跑回球隊第1分。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

富邦17日在主場迎戰統一，兩隊都派出土投先發應戰，富邦由陳仕朋掛帥先發；統一則是第9度挑戰生涯141勝的潘威倫主投。富邦近期陷入一波3連敗小低潮。1上陳仕朋飆出2次三振。1下潘威倫也送出三上三下。2上統一開局潘武雄、陳鏞基連續二壘安打先馳得點。2下富邦連續5支一壘安打攻下2分。2局結束，富邦2：1統一。

1局上，統一進攻，林靖凱右外野飛球遭接殺，林安可遭到三振，楊家維遭到三振。

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1局下，富邦進攻，張正偉右外野飛球遭接殺，楊晉豪遭到三振，高國輝本壘後方飛球遭接殺。

2局上，統一進攻，潘武雄中外野深遠二壘安打，陳鏞基左外野二壘安打帶有1分打點，林祖傑游擊滾地遭刺殺，羅國龍三壘滾地遭刺殺，林祐樂中外野飛球遭接殺。

2局下，富邦進攻，林益全左外野飛球遭接殺，林哲瑄打穿三遊防線一壘安打，高孝儀中外野一壘安打，王正棠左外野一壘安打帶有1分打點，于孟馗右外野一壘安打形成滿壘，戴培峰左外野一壘安打帶有1分打點，張正偉二壘滾地遭林靖凱美技策動雙殺。

潘威倫本季17場先發，戰績5勝5敗，92局被擊出110支安打，包括10支全壘打，37次三振，15次四死球，防禦率4.11，WHIP值1.34，本季碰過富邦5場，取得2勝2敗，對戰防禦率2.86，對戰被打擊率0.294，曾被林益全、胡金龍敲過全壘打。

陳仕朋本季17場先發，戰績7勝7敗，90.2局被敲114安，包括5支全壘打，52次三振，26次四死球，防禦率3.77，WHIP值1.52，本季遭遇統一4場，拿到2勝1敗，對戰防禦率1.93，對戰被打擊率0.224。

統一獅先發打線如下，一棒二壘手林靖凱、二棒右外野手林安可、三棒三壘手楊家維、四棒指定打擊潘武雄、五棒一壘手陳鏞基、六棒游擊手林祖傑、七棒中外野手羅國龍、八棒捕手林祐樂、九棒左外野手江亮緯。

富邦悍將先發打線如下，一棒右外野手張正偉、二棒三壘手楊晉豪、三棒指定打擊高國輝、四棒一壘手林益全、五棒中外野手林哲瑄、六棒左外野手高孝儀、七棒二壘手王正棠、八棒游擊手于孟馗、九棒捕手戴培峰。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將統一獅
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