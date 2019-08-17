甜瓜加盟湖人可能性大增？　美媒：若詹皇想要就會簽

▲若詹皇想要甜瓜加入，湖人就會簽下。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

上賽季安東尼(Carmelo Anthony)加盟轉戰火箭，不過雙方僅合作10場就宣告分手，但至今安東尼卻沒有被任何球隊簽下，而根據《運動畫刊》記者曼尼克斯(Chris Mannix)透露倘若接下來詹姆斯(LeBron James)提出要求，湖人將願意簽下安東尼。

去年改披火箭戰袍的安東尼，卻只打了10場就被放棄，場均僅留下13.4分，5籃板，0.5助攻，只不過原先這位10屆全明星應該會很搶手，但被火箭放棄後，至今已經9個月沒球打，自由市場也已經開市一個多月，也沒有球隊願意簽下「甜瓜」讓許多人都覺得他的生涯已經結束。

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不過上賽季「詹皇」就曾公開表示想要和安東尼一起打球，儘管最後沒有成功，但外界目前都認為湖人是最可能簽下「甜瓜」的球隊；先前安東尼也表示自己心態已經轉變，願意打替補，而現在曼尼克斯則透露若詹姆斯想要，湖人就會簽下安東尼，「湖人簽約都是都是給短合約，安東尼目前就在等，而大家也都知道詹姆斯在管理層的影響力有多大，如果他真的要湖人給安東尼一份短約，安東尼絕對會加盟。」

儘管曼尼克斯這樣的說法，是給了安東尼一劑強心針，但他也補充，「安東尼心態雖然已經轉正，但就算做角色球員，他也不能只做一名得分手，而是要打無球、努力防守、搶籃板，安東尼還沒有證明過他可以做到這些，所以這也是球隊在遲疑沒簽下他的原因。」

目前2003年白金世代首輪球員就僅剩詹姆斯以及安東尼，現在看來雙方合作的可能性已經增加，「詹皇」一直以來都相當照顧自己的兄弟，也表明願意和安東尼一起打球，屆時2人若真的聯手，也會相當具有話題性。

▲甜瓜加入湖人機會大增？（圖／達志影像／美聯社）