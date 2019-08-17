年齡只是數字！三浦知良、中村俊輔還在踢橫濱　兩人合體93歲

▲三浦知良、中村俊輔兩人加起來93歲 。（圖／翻攝AFC官方臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

職業足球員的生涯巔峰多在20幾歲，過了30歲後就會開始規劃未來，不過日本老妖怪三浦知良和中村俊輔目前仍都在日本J2的橫濱FC效力，兩人年紀加起來已經93歲，可說是足壇的不老傳說。

今年52歲的三浦知良1982年起開啟旅外之路後，回日本發展效力過京都不死鳥、神戶勝利船等J聯盟球隊 ，過去也是聞名日本的國腳，1990年披上國家隊後寫下出賽89場攻進55球紀錄，今年初和橫濱FC續約一年，成為第34個職業球季，因此被稱為是老妖怪。

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▼ 52歲三浦知良 。（圖／達志影像／美聯社）

而在另一名老將中村俊輔，過去曾在意甲、西甲、蘇超、J1的磐田山葉效力，並隨隊拿下日本聯賽盃冠軍、日本天皇盃冠軍、3次蘇格蘭足球超級聯賽冠軍、蘇格蘭足總盃冠軍、1次蘇格蘭聯賽盃冠軍，以及2次亞洲盃冠軍，2004年亞洲盃獲選MVP。

中村俊輔2000年進入國家隊後共出賽98場取得24顆進球，今年7月離開磐田山葉後，也以41歲的年紀加盟橫濱FC，和三浦知良當隊友。當時這名傳奇前鋒三浦知良提到，「中村俊輔上場的話我就覺得腎上腺素上升，他的傳球、自由球都有世界級水準，他的加入會有助於我們前進J1。」

亞足聯（AFC）也在官網介紹兩人並寫道，「年齡只是數字！52歲的三浦知良加上41歲的中村俊輔，兩人加起來93歲！」也讓許多網友讚嘆，「真的是傳說。」不過橫濱FC目前還有39歲的南雄太以及38歲的松井大輔，都仍在球場上奔馳，橫濱FC的先發陣容年紀平均是35.7歲，也讓人覺得不可思議。

▼中村俊輔(左)。（圖／達志影像／美聯社）

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