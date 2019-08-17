解析雷瑪西烏安打滿天飛祕訣　洋基有望暌違20年再出打擊王

▲雷瑪西烏也是美聯MVP競爭者。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

金手套二壘手雷瑪西烏（DJ LeMahieu）本季在洋基打擊表現火燙，其中確實擊球率更是勇冠全聯盟，成為安打多產的原因。他現在有機會成為1998年的威廉斯(Bernie Williams)之後，暌違21年再次有洋基球員成為打擊王。

雷瑪西烏打擊三圍.337/.385/.532，打擊率目前勇冠全聯盟，152支安打排名第三。如果今年成功成為打擊王，將成為現代棒球首位在國聯與美聯，都拿下打擊王的球員。他在2016年洛磯時期，已經以3成48奪打擊王。

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持續敲出安打的祕訣，就在只要他揮棒，就有超高的確實擊球率，因此形成安打的機會也隨之提升。本季聯盟至少揮棒500次的252名打者之中，他的確實擊球率高達21.9%勇冠全聯盟。只要確實擊球初速超過95英里，形成安打的機率高達5成4，否則僅有2成23。

而且今年球季，雷瑪西烏的進攻更加積極，揮棒率從41.7%提升到45.7%；投球只要進入好球袋，揮棒率野從59.2%上升至64.6%。若是球不小心投進紅中，他更有超高的71.3%揮棒率，絲毫不浪費任何攻擊機會。本季只有紅襪的戴佛斯（Rafael Devers）200顆確實擊球比他多，雷瑪西烏則是184顆位居第二。

此外，雷瑪西烏有30.6%的擊球為平飛球，優於去年的25.9%。雖然飛球較容易形成全壘打，但平飛球成為安打的機會較高。因此綜合出棒積極度、確實擊球率以及平飛球機率，雷瑪西烏能成為安打不間斷的打擊王候選人一點也不意外。