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不斷更新／張志豪、高宇杰連續長打　2局結束猿2：1象

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▲▼桃猿Lamigo,冠猛。（圖／記者季相儒攝）

▲Lamigo冠猛。（圖／記者季相儒攝）

記者林緯平／綜合報導

Lamigo桃猿17日在桃園主場再戰中信兄弟，此戰猿隊派出洋投冠猛力拚四連勝，而兄弟則由本土投手廖乙忠先發迎敵。

1局上兄弟進攻，吳東融左外野二壘安打，王威晨中外野飛球遭接殺，陳子豪一壘滾地遭刺殺，林智勝右外野飛球遭接殺。

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1局下桃猿進攻，陳晨威內野安打，林立成功犧牲觸及，藍寅倫左外野二壘安打、帶1分打點，陳俊秀中外野一壘安打、帶1分打點，朱育賢界外飛球遭接殺，郭嚴文中外野飛球遭接殺。

2局上，彭政閔游擊滾地遭刺殺，詹子賢二壘滾地遭刺殺，張志豪左外野二壘安打，高宇杰左外野二壘安打、帶1分打點，王勝偉游擊滾地遭刺殺。

2局下，梁家榮遭到三振，劉時豪二壘滾地遭刺殺，林承飛投手前滾地遭刺殺。

冠猛本季8場出賽0勝1敗、防禦率5.66，他對戰中信兄弟3戰都無勝敗，但有1次救援成功，對戰防禦率2.89。

▲▼中信兄弟,廖乙忠。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟廖乙忠。（圖／記者季相儒攝）

中信兄弟本土投手廖乙忠今年6場先發，2勝3敗、防禦率5.30，他今年對戰桃猿1場，7月13日先發4.2局失2分，無勝敗、對戰防禦率3.86。

桃猿先發名單，第一棒中外野手陳晨威、第二棒指定打擊林立、第三棒右外野手藍寅倫、第四棒一壘手陳俊秀、第五棒左外野手朱育賢、第六棒二壘手郭嚴文、第七棒三壘手梁家榮、第八棒捕手劉時豪、第九棒游擊手林承飛。

中信先發名單，第一棒二壘手吳東融、第二棒三壘手王威晨、第三棒右外野手陳子豪、第四棒一壘手林智勝、第五棒指定打擊彭政閔、第六棒左外野手詹子賢、第七棒中外野手張志豪、第八棒捕手高宇杰、第九棒游擊手王勝偉。

關鍵字： 中華職棒中信兄弟Lamigo桃猿
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