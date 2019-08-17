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蔡崇信想要簽華人球員　林書豪回籃網機會大增？

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▲籃網林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪回籃網機會大增？（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

台灣富豪蔡崇信在17日正式從籃網大老闆普羅霍羅夫(Mikhail Prokhorov)手中買下剩餘51％的股份，成為獨資新任大老闆，《紐約郵報》就分析，蔡崇信溢價買籃網就是在賭中國的市場，以及杜蘭特的商業價值，同時蔡崇信先前也坦言有想要簽下華人球員，這似乎也給豪哥帶來一些希望。

身為阿里巴巴集團副主席的蔡崇信，在2018年以10億美元收購了籃網49％的股份同時他也得到了在2020賽季開始前買下剩餘51％的資格，而在17日也用13.5億美元買下了籃網，成為獨資大老闆，同時他另外也花了7億美元買下籃網主場巴克萊中心。

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蔡崇信買下籃網先後花了23.5億美元，這也創下體育史上最高收購金額，目前NBA球隊平均價值為17.5億美元，代表蔡崇信是溢價買下了籃網，另外籃網上賽季的球迷進場率則是全聯盟最差，蔡崇信卻願意大手筆買下，《紐約郵報》就分析這是一場賭博，但蔡崇信可能會贏，因為他看上了在中國的市場，以及今夏簽下厄文、杜蘭特所帶來的商業價值。

▲林書豪與《阿里巴巴》副主席蔡崇信攜手推廣「以體樹人」。（圖／翻攝自阿里足跡）

▲蔡崇信先前與林書豪一起出席活動。（圖／翻攝自阿里足跡）

一直以來蔡崇信都希望NBA可以全球化，身為亞洲人的他自然也希望可以打通中國的市場，而要有中國球迷的關注，最快的辦法就是簽下一名中國球員，對於這樣的問題，蔡崇信其實早在5月接受《Nets Daily》就表示，「我已經說過，如果有好的中國球員，我會做任何事情來幫助他們加入，如果他們想來NBA打球，我會為他們這樣做。」

這樣對於目前還是自由身的林書豪來說絕對是好消息，因為林書豪絕對是現在亞洲圈最具影響力的球員，同時他跟蔡崇信的關係也非常好，儘管就陣容來說，林書豪回到籃網的可能性較低，但也並非不可能。

先前蔡崇信買下49％股份時，籃網就迫切想要簽下丁彥雨航就可證明這點，另外同時身為WNBA紐約自由人老闆的蔡崇信，在今年的選秀會上，他們就選了中國球員韓旭，確實也幫助自由人增加了在亞洲的關注度。

▲籃網林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪曾在籃網2賽季。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA籃網蔡崇信林書豪
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