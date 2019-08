世籃賽／米歇爾爆扣13分領銜　美國熱身賽擊退西班牙

▲米歇爾率領美國隊擊敗西班牙。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

出發前往澳洲備戰世界盃前,美國隊在自家進行最後一場比賽,對上來訪的強隊西班牙。美國在米歇爾(Donovan Mitchell)小秀一手爆扣攻下13分的帶領下,以90比81擊敗西班牙,華克(Kemba Walker)也貢獻11分。

比賽一開戰華克就展現大哥價值,變速騙過盧比歐(Ricky Rubio)上籃得手。此役華克表現全能貢獻11分8助攻和6籃板。美國隊以米歇爾的13分最高,另外米德爾頓(Khris Middleton)也有12分進帳。美國手感不差外線19投11中,籃板也以42比20占儘優勢,透納(Myles Turner)貢獻8分2阻攻。西班牙方面則以小賈索(Marc Gasol)的19分最佳,盧比歐貢獻16分7助攻和5抄截。

接下來美國隊14位成員將一同前往澳洲,並且與澳洲隊在墨爾本進行兩場熱身賽,隨後與加拿大在雪梨交手再前往中國。美國隊還需要淘汰2名球員,將名單縮減至12人。美國隊在世界盃的首戰,將面對捷克。

「我們現在不管外界的雜音,只專注在現有名單球員身上。我們每天努力訓練追求進步,今晚展現了我們的實力。對有實力的球隊,我們打得很棒拿下漂亮的一勝。希望能再提升信心,會越來越好。」華克說。

