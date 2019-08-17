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中華男排出征突尼西亞U19世錦賽　首戰白俄羅斯先拼分組前四

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▲▼ 中華U19男排代表隊出征突尼西亞，參加2019世界U19男子排球錦標賽。 。（圖／中華排協提供）

▲中華U19男排代表隊出征突尼西亞。（圖／中華排協提供）

記者謝孟儒／綜合報導

中華男排U23代表隊日前剛在亞洲U23排球錦標賽勇奪首冠後，緊接著U19代表隊16日也出征突尼西亞，參加2019年世界U19男子排球錦標賽，首戰將要對上白俄羅斯，力拼最佳成績。

中華男排U23代表隊日前在亞錦賽四強擊敗強敵日本、決賽擊敗印度，為我國拿下隊史首座冠軍，8場比賽中只輸掉1場比賽，成績斐然。而緊接著U19代表隊的小將們，也啟程前往突尼西亞，備戰2019年世界U19男子排球錦標賽。

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本屆世界U19男子排球錦標賽將在21日至30日舉行，20支參賽隊伍共分為四組進行預賽，分組前四名將能夠進入16強交叉對戰，如果落至分組第五，則只能打17至20名的排名賽。中華男排被分在A組，和地主突尼西亞、巴西、古巴以及白俄羅斯同組。

中華男排首場比賽將在21日對上白俄羅斯、23日碰上古巴、24日對上突尼西亞，小組最後一站則在25日碰上巴西，力爭小組前四名進入16強。其他分組狀況：B組有伊朗、捷克、義大利、哥倫比亞、保加利亞。C組則有日本、埃及、阿根廷、德國、墨西哥。D組則是俄羅斯、南韓、美國、奈及利亞，以及多明尼加。

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關鍵字： 中華男排U19世錦賽
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