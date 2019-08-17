代扛湖人中鋒？　庫茲馬：我肯定照做

▲庫茲馬球風的多樣性，讓他成為美國男籃鋒線活棋。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

就在「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)傳出左膝十字韌帶撕裂的嚴重傷勢，湖人新賽季布局可說受到重挫。新賽季「一眉」戴維斯(Anthony Davis)不僅是必得扛起更多禁區重任，甚至就連目前備戰美國男籃的庫茲馬(Kyle Kuzma)都可能代打中鋒，對此庫茲馬強調，「只要教練要求，我肯定照做擔任球隊中鋒。」

卡森斯近兩年內遭遇第3度嚴重傷勢，此次則是在練習賽時，遭遇左膝十字韌帶撕裂的嚴重傷勢，2019-20賽季可能面臨全數報銷狀況。

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湖人這個夏天雖然引進了超級長人「一眉」戴維斯，與天王球星詹姆斯(LeBron James)合組超猛連線，企圖讓紫金軍團重返季後賽行列，但根據湖人方面消息指出，球隊並不會讓戴維斯大量時間擔任中鋒角色。

因此，目前正在為美國男籃積極備戰世界盃的庫茲馬，很可能就將成為球隊小球戰術下的中鋒「代打者」角色。

對此庫茲馬表示，「這次美國男籃的經歷肯定讓我準備充分，他們非常喜歡我能打多個位置的能力，我可以兼打3、4號，也能扛一下5號位置。上賽季我沒有類似經歷，但現在在國家隊讓我能磨練到一些環節，如果新賽季想讓我打中鋒，我肯定會照做。」

庫茲馬2018-19賽季平均能繳出18.7分、5.5籃板、2.5助攻，此次也將有濃厚機會仍夠代表美國男籃，出征8月底開始的世界盃男籃賽。

▲庫茲馬新賽季可能得代打湖人中鋒。（圖／達志影像／美聯社）