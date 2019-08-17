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LLB青少棒／中華延長賽輸波多黎各　無法闖進冠軍賽

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▲LLB青少棒世界賽中華隊。（圖／截自【按讚大集氣】好棒粉絲團）

▲LLB青少棒世界賽中華隊。（圖／截自【按讚大集氣】好棒粉絲團）

記者歐建智／綜合報導

LLB世界少棒聯盟青少棒世界賽，中華青少棒代表隊桃園新明國中，17日對上波多黎各打到延長賽以3比4輸球，無法奪得國際組冠軍，在LLB世界少棒賽止步淘汰。

中華隊先發投手吳進恩投6.2局，有6次三振，被6支安打，失1分；田明倫投1局、1次三振，被2支安打，失3分。

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波多黎各二局下利用2支安打，以及中華隊傳球失誤，攻下1分。中華隊在3局上王緯綸及胡孟智接連安打，靠投手暴投跑回1分追平。

中華隊6局上，潘詳淯、張家豪敲安打，王彥恩再安打打回2分領先。波多黎7局下轟出2分全壘打，追成3比3平手進入延長賽。

8局下波多黎各利用安打與犧牲短打推進，打出三壘方向幸運再見安打，中華隊以3比4落敗，在今年LLB世界次青少棒名列國際組亞軍。

總教練黃湋志表示，對手實力堅強，好幾顆球都防守的很好，打線也很平均發揮是可敬的對手，輸掉比賽不能只說運氣不好，棒球比賽就是這樣，一定有輸有贏，有時候輸球反而能讓這些小球員學到更多，更懂得虛心檢討自己不足的地方，而能夠自我要求，繼續追求進步。

黃湋志肯定球員表現，要從比賽中獲取經驗，輸球更能夠發現自己也有不足的地方，虛心檢討進而自我要求、強化自己的心智才能更上層樓，更向球員勉勵，這只是人生中的一場球賽，希望能做為他們日後茁壯的重要養分。

關鍵字： LLB青少棒
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