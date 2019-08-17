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史上最會轟歐洲人！　雙城凱普勒創單季全壘打紀錄

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▲凱普勒（Max Kepler）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雙城凱普勒創下大聯盟歐洲球員單季最多全壘打紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

雙城德裔外野手凱普勒（Max Kepler）在17日出戰遊騎兵之戰，轟出本季第33號全壘打，讓他成為大聯盟史上單季轟出最多全壘打的歐洲球員。

此戰4局上雙方0比0平手局面，凱普勒從遊騎兵先發左投麥納（Mike Minor）手中，擊出一支越過右外野全壘打牆的兩分砲。據大聯盟報導，這發全壘打讓他超越蘇格蘭籍湯森（Bobby Thomson）在1951年單季32轟，成為大聯盟最會轟的歐洲球員。

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蘇格蘭籍的湯普森在1951年從布魯克林道奇隊投手伯蘭克（Ralph Branca）手中轟出一發再見三分砲，戲劇性替紐約巨人贏得了國聯冠軍，這發全壘打被稱作是「響徹世界的一擊」，也被認為是棒球史上最偉大的一刻之一。

然而，凱普勒這發兩分砲雖然不像湯普森是終結比賽的一擊，也不是勝利打點，但幫助雙城先馳得點，最終後援羅莫（Sergio Romo）成功守成，終場雙城以4比3在客場拿下勝利。

26歲的凱普勒出生於德國柏林，小時候隨家人居住在美國，他在2009年以80萬美元加入雙城隊體系，成為隊史首位歐洲球員，同時也是德國史上第二位打上大聯盟的球員。

凱普勒在今年季前與雙城簽下5年3500萬美元延長合約，今年球季打出生涯年，出賽112場，繳出.255/.335/.534打擊三圍，擊出33支全壘打、80分打點，都創下生涯新高。

關鍵字： 雙城凱普勒
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