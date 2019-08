史上最會轟歐洲人！　雙城凱普勒創單季全壘打紀錄

▲雙城凱普勒創下大聯盟歐洲球員單季最多全壘打紀錄。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

雙城德裔外野手凱普勒(Max Kepler)在17日出戰遊騎兵之戰,轟出本季第33號全壘打,讓他成為大聯盟史上單季轟出最多全壘打的歐洲球員。

此戰4局上雙方0比0平手局面,凱普勒從遊騎兵先發左投麥納(Mike Minor)手中,擊出一支越過右外野全壘打牆的兩分砲。據大聯盟報導,這發全壘打讓他超越蘇格蘭籍湯森(Bobby Thomson)在1951年單季32轟,成為大聯盟最會轟的歐洲球員。

蘇格蘭籍的湯普森在1951年從布魯克林道奇隊投手伯蘭克(Ralph Branca)手中轟出一發再見三分砲,戲劇性替紐約巨人贏得了國聯冠軍,這發全壘打被稱作是「響徹世界的一擊」,也被認為是棒球史上最偉大的一刻之一。

然而,凱普勒這發兩分砲雖然不像湯普森是終結比賽的一擊,也不是勝利打點,但幫助雙城先馳得點,最終後援羅莫(Sergio Romo)成功守成,終場雙城以4比3在客場拿下勝利。

