表弟受傷湖人僅剩麥基1中鋒　仍不考慮讓AD扛5號

▲湖人不打算讓戴維斯扛中鋒。（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

今夏才剛加盟湖人的卡森斯(DeMarcus Cousins)，先前確在訓練中不幸與人發生碰撞，造成十字韌帶撕裂的嚴重傷勢，對此湖人新賽季中鋒位置上只剩下麥基一人，許多人都認為屆時會讓戴維斯(Anthony Davis)扛中鋒位置，對此《NBA TV》記者格林伯格(Jared Greenberg)卻透露，湖人並沒有這個打算。

卡森斯剛從阿基里斯腱傷勢中付出，現在卻又遭逢阿斯里斯腱撕裂的重大傷病，新賽季恐怕將再次報銷，不僅對於他來說是場惡夢，也導致湖人的禁區戰力大幅受損，原先湖人簽下「表弟」就是希望可以增強內線攻勢，但目前在中鋒位置上卻只剩下麥基一人，這代表會有其他球員來扛5號位，幫忙分擔禁區壓力。

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▲表弟訓練中不幸十字韌帶撕裂。（圖／路透社）



其中最有可能的就是戴維斯，不少人就認為「一眉哥」可能會打很長時間的大前鋒之外，還要偶爾去打中鋒，因為過去在鵜鶘，戴維斯就曾做過相同的事情，不過格林伯格卻表示這個可能性非常低，「在卡森斯受傷消息傳出後，一位湖人高層告訴我，他們不期待也不想戴維斯在中鋒位置上打太長的時間。」這意謂著戴維斯新賽季仍可能只會出任大前鋒的位置，因為若他去打中鋒，將要比他更高大的對手去對抗，對於體能消耗很大，也會影響在4號位的效率。

目前湖人更可能的做法是申請傷病條款，將可以得到170萬美元的薪資來簽下球員，而目前自由市場上的中鋒還有諾亞(Joakim Noah)、帕楚利亞(Zaza Pachulia)、「半獸人」法瑞德(Kenneth Faried)等球員。

▲鵜鶘時期戴維斯就偶爾會去打中鋒。（圖／達志影像／美聯社）