中信女子高球賽第二回合　台將侯羽桑領先、蔡佩穎緊追

▲侯羽桑領先 。（圖／主辦單位提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

總獎金新臺幣500萬元的「2019中國信託女子公開賽」16日在林口高爾夫球場進行第二回合，台灣業餘選手侯羽桑發揮穩定平均水準，打出平標準桿的72桿，以兩回合總桿低於標準桿三桿的141桿，取得獨居領先地位。

台灣旅日職業女將蔡佩穎以一桿之差的142桿，緊追在後，暫居第二；17日進行最級一回合決賽，爭奪冠軍獎杯與冠軍獎金台幣100萬元。 中國職業女將潘艷紅打出第二個72桿，與也揮出72桿的泰國選手蒂蒂亞（Titiya PLUCKSATAPORN），同以兩回合總桿144桿，暫並列第三位，尚落後領先者三桿。

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中國職業選手黎佳韵打出74桿，與打71桿日本的識西諭里（Yuri ONISHI）及打72桿的泰國姚佳佳（Trichat CHEENGLAB），同為145桿，暫並居第五位。

中國信託贊助的職業選手謝瑀玲打出72桿，以兩回合總桿146桿，暫獨居第八位；台灣張靖翎今天75桿，兩回合147桿，暫獨列第九位。

中國信託推荐參賽的業餘女將侯羽薔今早要出發時，才發現她的一號木桿的桿面有裂痕，只好臨時跟別人借了一支一木下場比賽，不過裁判表示依高球規定不能換桿，只好繼續用借來的那支一木，可能不順手吞下雙柏忌與柏忌各二，只抓下一鳥，交卡77桿，兩回合150桿，與另四位職業選手暫並列第17。

獨居領先的侯羽桑今天小鳥柏忌各二，十八洞29推，開上球道與果嶺的成功率仍然保持在六成四（10個洞）與六成一（11個洞）；她賽後指出今天有維持水準，打出平標準桿成績算不錯了。

▼ 蔡佩穎 。



旅日職業選手蔡佩穎今天前九洞還好，吞下一柏忌，37桿；不過後九洞狀況比較多，「後九洞都在救球，只有兩個洞成功打上果嶺，都是第二桿抓風的強度抓不準，」小鳥與柏忌各二；先是在短洞第十一洞開球打進沙坑，7呎保帕推桿沒進；第十八洞第二桿打進長草，第三桿衝到果嶺後停在樹旁，第四桿切上果嶺過頭許多，兩推進洞再吞一柏忌。

中國球員潘艷紅今天前十四洞抓三鳥，一度追平領先者侯羽桑，但是第十五至十七洞連績三洞都吞下柏忌，其中有兩洞是三推，結果退到並列第三位，落後三桿，但是仍有機會搶冠軍，「後面幾洞有點放鬆了，節奏有點亂掉。」

目前落後領先者五桿的謝瑀玲賽後說，今天有做到穩定發揮，林口球場陣風風勢強勁且亂，不過因為同組的球員剛好都是日籍與泰籍的好友，比較放得開心情打球；明天決賽會盡力而為，一桿一桿打好，好好把握。

中信贊助的另一位中國女將石昱婷，成績持續不見起色，交卡77桿，兩回合155桿暫並列第52名，吊車尾獲得晉級。但是妹妹石昱莉今天打出84桿，以兩回合163桿遭到淘汰。

林口球場天氣炎熱，風勢時大時小，兩位選手泰國的娜麗薩拉（Narisara KERDRIT）與中國的孟霖都因傷退賽。 大會在兩回合結束，取高於標準桿十一桿的155桿共61位選手，包括四位業餘選手，晉級最後一回合決賽。 17日最後一回合選手依成績編組，單邊開球自第一洞出發，第一組於上午7:40開球，最後一組於上午11點出發，比賽預計下午3:30結束。

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