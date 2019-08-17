水貨狀元洗白？　火箭總管：班奈特是發展聯盟最好長人

▲班奈特被火箭總管稱為是發展聯盟最好長人之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

貴為2013年的NBA選秀狀元，班奈特(Anthony Bennett)過去幾季不僅沒有展現應有天分，甚至無法站穩NBA腳步。不過隨著日前他受邀進入火箭季前訓練營，雙方簽下非保障性合約，這位26歲的年輕長人，似乎又見到了重返NBA曙光。火箭總管莫雷(Daryl Morey)就表示，「班奈特絕對是發展聯盟最好的長人之一。」

生涯4季平均僅繳出4.4分、3.1籃板，班奈特以2013年「選秀狀元」身分闖蕩職業籃壇至今，整體表現僅能算是乏善可陳，但近期在NBA發展聯盟表現逐漸有所提升，終於讓他再次獲得NBA青睞，與火箭簽下一紙非保障合約，投入2019-20球季的季前訓練營。

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火箭總管莫雷表示，「班奈特是一名能投籃的大個子，因為本季我們引進了衛斯布魯克(Russell Westbrook)，因此這種投籃型的大個子會更有價值，他是發展聯盟最好的大個子之一。」

身高6呎8吋的班奈特，近年來確實逐漸開發出外線投射能力，但能否在快節奏的火箭陣中生存，恐怕還是得靠自身努力，才有可能在聯盟站穩腳步。

▲班奈特貴為2013年NBA選秀狀元。（圖／達志影像／美聯社）