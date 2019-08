卡拉斯柯戰勝血癌！　重回投手丘實戰面對打者

▲印地安人卡拉斯柯目標季後賽歸隊。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

2017年美聯勝投王,印地安人卡拉斯柯(Carlos Carrasco)近日對抗血癌狀況良好。不只日前恢復投球練習,台灣時間17日更是他罹患癌症之後,首次面對打者。他對上1A打者牛刀小試投了約25球,還不放棄在今年球季復出的機會。

「這讓他非常振奮,就算他今年就只能到這邊,你還是可以看出他非常興奮,對球隊氣勢也是一大鼓舞。如果他能重回大聯盟為我們投球,那就真的太棒了。但只要看到他站上投手丘,看到他的笑容,就已經很棒了。」印地安人總教練法蘭柯納(Terry Francona)說。「目前感覺都還不錯,我們會在評估他的下一步。」

卡拉斯柯今年6月進入傷兵名單,隨後便宣布罹患血癌的消息。今年球季他先發12場比賽,4勝6敗防禦率4.98。雖然已回到投手丘練投, 但復出仍沒有時間表。不過卡拉斯柯仍把目標放在季後賽回歸,印地安人目前73勝50敗排在美聯外卡第一位,但與美聯中區第一的雙城差距不大。

「這一路上非常煎熬,但現實就是我只能不斷耐心等待,明天我會再與球團談談我的狀況跟感覺。」卡拉斯柯說。日前的大聯盟明星賽剛好在克里夫蘭舉辦,卡拉斯柯也接受滿場球迷喝彩加油。

