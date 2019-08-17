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中職／陳仕朋力阻潘威倫　運彩看好富邦贏統一

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▲▼富邦悍將,陳仕朋。（圖／記者季相儒攝）
▲陳仕朋。（圖／記者季相儒攝）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅隊17日下午5點05分持續在新莊球場交手富邦悍將，統一潘威倫第9度挑戰生涯第141勝，對上富邦左投陳仕朋，統一近期對戰富邦2連勝，富邦近期3連敗，今日運動彩券開盤富邦讓統一1.5分，大小開9.5分。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅1.90、富邦悍將賠率1.60、讓分賠率開出富邦悍將讓1.5分賠率2.15，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.45、大小分開出9.5分，大分賠率1.85，小分賠率1.65、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

潘威倫本季17場先發，戰績5勝5敗，92局被擊出110支安打，包括10支全壘打，37次三振，15次四死球，防禦率4.11，WHIP值1.34，本季碰過富邦5場，取得2勝2敗，對戰防禦率2.86，對戰被打擊率0.294，曾被林益全、胡金龍敲過全壘打。

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陳仕朋本季17場先發，戰績7勝7敗，90.2局被敲114安，包括5支全壘打，52次三振，26次四死球，防禦率3.77，WHIP值1.52，本季遭遇統一4場，拿到2勝1敗，對戰防禦率1.93，對戰被打擊率0.224。

關鍵字： 中華職棒統一7-ELEVEn獅富邦悍將潘威倫陳仕朋運彩
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