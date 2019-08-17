世籃賽／字母哥轟18分、8籃板　熱身賽20分輕取義大利

▲「字母哥」率隊以20分輕取義大利。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者張曜麟／綜合報導

世籃賽進入倒數階段，各隊已經展開了熱身賽，而被視為今年黑馬熱門之一的希臘，也在今天與義大利進行一場熱身賽，最終希臘在「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)率領下以83比63輕鬆拿下勝利。

先前希臘縮減了訓練名單至14人，其中「字母哥」的弟弟科斯塔斯(Kostas Antetokounmpo)被裁掉，但這並不影響他們的整體戰力，前一戰輾壓伊朗的希臘隊，在今日對決義大利的比賽，又再次輕鬆打爆對手，上賽剛奪下MVP的「字母哥」更是大殺四方，不斷在內線轟炸，完全沒人擋得住。

請繼續往下閱讀...

全場「字母哥」出賽19分鐘，就攻下18分、8籃板，而他也在比賽中頻頻爆扣，甚至在首節就送出追魂鍋，幾乎是憑藉一人之力主宰了攻防兩端帶隊取勝，另外廣廈外援博洛西斯(Loannis Bourousis)此役雖只有8分進帳，但卻狂抓17籃板，同樣是贏球一大功臣。

義大利方面馬刺射手貝里納利(Marco Belinelli)則攻下全隊最高的13分，而先前盲腸開刀的加里納利(Danilo Gallinari)則還在休養未出賽，但仍會出征今年世籃賽。今年希臘分在F組同組的還有紐西蘭、巴西、蒙特內哥羅；義大利則是D組，同組還有安哥拉、菲律賓、塞爾維亞。