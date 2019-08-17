洋基連續27季勝率高於5成　史上最長紀錄也是洋基締造

▲洋基連續27個球季勝率高於5成 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基在17日主場以3比2擊敗印地安人後，確定本季勝率破5成，也就是接下來剩餘38場比賽都輸球，勝率都不會跌破5成。而洋基自1993年起連續27年勝率高於5成，這也是大聯盟歷史上第二長的紀錄。

洋基上一次勝率跌破5成已經是1992年，當年洋基戰績76勝86敗、勝率4成69，在美聯東區排名第4。

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在連續27年勝率高於5成的期間中，洋基拿下14座分區冠軍，包括因為罷工賽季縮減的1994年球季，其中僅有6年沒有打進季後賽，並在27年內拿下5座世界大賽冠軍和7座美聯冠軍。

今年對於洋基隊來說是一個奇蹟般的賽季，僅管遭遇前所未有的傷兵潮，如前MVP史丹頓（Giancarlo Stanton）和安杜哈爾（Miguel Andujar）都錯過本季大部分比賽，傷兵名單上還有16名球員，但洋基目前以82勝42敗、勝率6成61排名美聯最佳。

洋基以連續27年高於5成勝率排名史上第2長，根據大聯盟歷史紀錄，最長紀錄同樣是由洋基隊所締造，在1926年至1964年連續39個球季勝率達到5成。至於紅雀隊自2008年起，連續11年勝率高於5成排名大聯盟史上第3。