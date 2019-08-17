貝林格敲41轟登頂全壘打王　近3季最速刷新史丹頓紀錄

▲道奇重砲貝林格。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟本季全壘打滿天飛，道奇外野強打貝林格（Cody Bellinger）在17日對戰勇士比賽，轟出本季第41號全壘打，暫居大聯盟全壘打王，同時他也成為大聯盟近3年來，最快達成41轟打者。

貝林格為本季第一個寫下40轟的打者，同時刷新隊史紀錄。今日面對勇士再度開轟，於2局上從勇士新秀索羅卡（Mike Soroka）手中，轟出一發中外野方向陽春砲，替道奇先馳得點。

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Just like that Cody Bellinger is back on top with 41 homers, the most in MLB this season.pic.twitter.com/gfw6UUfVoB — Sporting News (@sportingnews) August 16, 2019

根據大聯盟報導，貝林格在124場出賽轟出41轟，成為近3個球季最快達成單季41轟的打者，改寫2017年「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）的紀錄。而史丹頓當年以59轟作收，在道奇剩餘的38場比賽，貝林格有機會挑戰單季60轟大關。

不僅貝林格有全壘打演出，強打孟西（Max Muncy）也在此戰轟出本季第30號全壘打，這是道奇繼2001年「雨刷伯」薛菲爾德（Gary Sheffield）和格林（Shawn Green）以來，單季再度同時出現兩名30轟的打者。