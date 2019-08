貝林格敲41轟登頂全壘打王　近3季最速刷新史丹頓紀錄

▲道奇重砲貝林格。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

大聯盟本季全壘打滿天飛,道奇外野強打貝林格(Cody Bellinger)在17日對戰勇士比賽,轟出本季第41號全壘打,暫居大聯盟全壘打王,同時他也成為大聯盟近3年來,最快達成41轟打者。

貝林格為本季第一個寫下40轟的打者,同時刷新隊史紀錄。今日面對勇士再度開轟,於2局上從勇士新秀索羅卡(Mike Soroka)手中,轟出一發中外野方向陽春砲,替道奇先馳得點。

Just like that Cody Bellinger is back on top with 41 homers, the most in MLB this season.pic.twitter.com/gfw6UUfVoB