豪哥暖心祝福卡森斯盼盡快傷癒　境遇相仿更感同身受

▲卡森斯訓練中不幸造成十字韌帶撕裂。(圖/路透)



記者張曜麟/綜合報導

今夏加盟湖人的卡森斯(DeMarcus Cousins),原先已經從阿基里斯腱的傷勢中走出,但先前卻在訓練中不幸與人碰撞倒地,造成十字韌帶撕裂,新賽季恐怕再次報銷,對此林書豪也在推特文祝福,希望「表弟」可以趕快好起來。

受過大傷的卡森斯才剛到紫金軍團就極力的想證明自己,先前受訪中卡森斯的身形明顯減重,為了就是希望能減輕身體的負擔,不過現在他卻再次傳來惡耗,「表弟」在訓練中不幸與人發生碰撞,造成膝蓋前十字韌帶撕裂的傷勢,隨後卡森斯的經紀人也已經證實這項消息,這對於卡森斯來說絕對是一場惡夢,而新賽季他可能再次整季報銷,同時這也是他近2年內受到第3次重大傷病。

My heart hurts for Demarcus...get healthy soon!! A string of awful events but your story isnt over yet