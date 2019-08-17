豪哥暖心祝福卡森斯盼盡快傷癒　境遇相仿更感同身受

▲卡森斯訓練中不幸造成十字韌帶撕裂。（圖／路透）



記者張曜麟／綜合報導

今夏加盟湖人的卡森斯(DeMarcus Cousins)，原先已經從阿基里斯腱的傷勢中走出，但先前卻在訓練中不幸與人碰撞倒地，造成十字韌帶撕裂，新賽季恐怕再次報銷，對此林書豪也在推特文祝福，希望「表弟」可以趕快好起來。

受過大傷的卡森斯才剛到紫金軍團就極力的想證明自己，先前受訪中卡森斯的身形明顯減重，為了就是希望能減輕身體的負擔，不過現在他卻再次傳來惡耗，「表弟」在訓練中不幸與人發生碰撞，造成膝蓋前十字韌帶撕裂的傷勢，隨後卡森斯的經紀人也已經證實這項消息，這對於卡森斯來說絕對是一場惡夢，而新賽季他可能再次整季報銷，同時這也是他近2年內受到第3次重大傷病。

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My heart hurts for Demarcus...get healthy soon!! A string of awful events but your story isnt over yet — Jeremy Lin (@JLin7) 2019年8月16日

對於卡森斯的遭遇，同樣有著嚴重傷病史的林書豪也在推特上發文祝福，「我為了Demarcus痛心，但我相信他會很快復原的。雖然有一件件令人沮喪的事情發生，但我相信Demarcus你的傳奇故事會繼續寫下去的！」

對於林書豪暖心的表現，也有許多球迷在文章底下表示認同，同時也希望林書豪有新的篇章。其實過去林書豪在籃網時期，也飽受膝傷困擾，當時在籃網的第2年，才打第一場比賽，就不幸造成髕腱斷裂整季報銷；儘管這次卡森斯與林書豪受的傷不相同，但林書豪確實明白膝蓋傷勢的嚴重性，也才希望「表弟」可以趕快好起來，當初林書豪也是剛受傷復出第一場就再次遭遇重大傷病，更能理解卡森斯的痛苦。

▲林書豪跟表弟境遇相同，希望卡森斯可以盡快好起來。（圖／達志影像／美聯社）