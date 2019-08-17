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野手上場投球等於認輸　布恩：該有扣倒制度

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▲▼洋基總教練布恩（Aaron Boone）。（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基總教練布恩（Aaron Boone）。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

洋基日前以5比19大比分輸給印地安人，最後派上替補野手佛德（Mike Ford)登板投球。不過其實派上野手投球就等於放棄比賽，洋基總教練布恩(Aaron Boone)認為大聯盟應該採用扣倒的制度，對比賽才有幫助。

當佛德上場投球雖然全場都笑了出來，已經變成無關勝負的氛圍，但布恩對此卻非常不開心，希望大聯盟在例行賽引進「扣倒」的制度。「這會對比賽非常有幫助，應該要淘汰一些不成文規定，例如0好3壞不能揮棒這類的。當你在7局落後的差距這麼大，應該是有討論空間的。」

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「這種狀況下讓野手投球一點都不有趣，雖然對佛德和其他人來說，這可能滿有樂趣的。但我在場邊看來，我擔心球員受傷。就算這些處理垃圾時間的替補也有極限。」

布恩原本想讓投手克提斯（Nestor Cortes Jr.）上場吃下幾局，考量到大比分落後，以及他在週末的賽事仍有上場貢獻的空間，最後決定不派上他。雖然最後派上野手投球等於放棄比賽，但通常也具備投球經驗。像佛德在2013年就曾獲選常春藤聯盟年度最佳投手。

關鍵字： 洋基布恩扣倒
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