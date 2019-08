野手上場投球等於認輸　布恩：該有扣倒制度

▲洋基總教練布恩(Aaron Boone)。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

洋基日前以5比19大比分輸給印地安人,最後派上替補野手佛德(Mike Ford)登板投球。不過其實派上野手投球就等於放棄比賽,洋基總教練布恩(Aaron Boone)認為大聯盟應該採用扣倒的制度,對比賽才有幫助。

當佛德上場投球雖然全場都笑了出來,已經變成無關勝負的氛圍,但布恩對此卻非常不開心,希望大聯盟在例行賽引進「扣倒」的制度。「這會對比賽非常有幫助,應該要淘汰一些不成文規定,例如0好3壞不能揮棒這類的。當你在7局落後的差距這麼大,應該是有討論空間的。」

「這種狀況下讓野手投球一點都不有趣,雖然對佛德和其他人來說,這可能滿有樂趣的。但我在場邊看來,我擔心球員受傷。就算這些處理垃圾時間的替補也有極限。」

布恩原本想讓投手克提斯(Nestor Cortes Jr.)上場吃下幾局,考量到大比分落後,以及他在週末的賽事仍有上場貢獻的空間,最後決定不派上他。雖然最後派上野手投球等於放棄比賽,但通常也具備投球經驗。像佛德在2013年就曾獲選常春藤聯盟年度最佳投手。

