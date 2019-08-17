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台灣青少年高球公開賽許凱俊封王　八個分組七名台將摘冠

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▲▼台灣青少年高球公開賽 男子A組冠軍許凱俊 。（圖／主辦單位提供）

▲ 男子A組冠軍許凱俊 。（圖／主辦單位提供，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

為期一週的第九屆台灣青少年高爾夫公開賽，今年一共有來自15個國家，將近250名各國青少年高爾夫選手參賽。面對賽事即將在2020年邁入10週年之際，主辦單位也期許未來有更多的小選手，踴躍參加，讓台灣青少年高爾夫公開賽，能夠成為每年8月的青少年高爾夫盛會。

在男子A組（16-18歲）的最後一回合，上演了一場七度延長，2桿落後的許凱俊，3桿落後的李睿紳，以及落後5桿的吳有容，拜原本領先的馬來西亞選手周健榮自爆＋14桿之賜，在第三回合結束時，成功超車，但三人同樣以226桿的桿數，形成平手，也把比賽帶入到在標準桿4桿的第18洞，進行延長驟死賽。

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在第七次延長賽裡，許凱俊和李睿紳雖然沒能抓下Birdie，但許凱俊在洞口前的3呎推桿進後，成功保Par，第五度把壓力丟給距離洞口5呎距離遠的李睿紳。而這次李睿紳的推桿，就只歪了一點點，小白球在沿著洞口繞了半圈之後，停在草皮上，李睿紳救Par失敗，最終以1桿之差落敗，許凱俊驚險封王，在果嶺上開心的享受親友的噴水慶祝。

歷經七度延長終於奪冠，許凱俊賽後表示，其實打到快虛脫了，尤其每當開球距離越來越短時，很怕自己打到沒力氣。不過他對自己在決賽輪的表現，覺得很滿意，希望能好好記住這種感覺，因為從落後到追平，這種抗壓力的心理戰力成長，是這次比賽最大的收穫。

▼ 男子B組冠軍台灣選手賴昱禓 。

▲▼台灣青少年高球公開賽 男子B組冠軍台灣選手賴昱禓 。（圖／主辦單位提供）

帶著2桿領先進入到決賽輪的謝佳彧，在第三天主打『穩』字訣，因為她知道東華球場的風，會讓後面的追趕者軍心大亂。果不其然，原本緊追在後的林毓錡和楊淇文先後自爆，讓謝佳彧的心也跟著篤定下來。最終繳出高於標準桿1桿的73桿成績，以三天總和227桿的成績，拿下最終勝利，同時也是謝佳彧第五次摘下這項賽事的冠軍。

除了謝佳彧五度奪冠之外，謝佳彧的弟弟，即將在8月20日滿11歲的謝承洧，也終於在四度參賽之後，一圓冠軍夢；謝承洧繳出三天總和226桿的成績，以2桿之差，打敗一路緊咬的香港小將梁思宙，開心的提前收下11歲的生日禮物。

對於這座冠軍，謝承洧說，雖然前9洞一路落後，但當梁思宙在第10洞和第11洞連續吞下Bogey後，他知道自己的機會來了。果然在標準桿5桿的第12洞，謝承洧抓下Birdie而梁思宙只能勉強保Par後，謝承洧就此揚長而去，最終逆轉獲勝，攜手和姊姊謝佳彧，同場封王。

▼ 女子B組冠軍馬來西亞陳恩慧 。

▲▼台灣青少年高球公開賽 女子B組冠軍馬來西亞陳恩慧 。（圖／主辦單位提供）

在男女E組（9歲含以下）的部分，『天才小沈』沈彥宇輕鬆打，在決賽輪繼續肆虐對手，雖然在第6洞和第8洞吞下Bogey，但他單場也抓下6隻小鳥，最終繳出低於標準4桿的32桿成績，以三天總和203桿的佳績，衛冕成功。

對於完成二連霸，沈彥宇賽後張著可愛的大眼睛直說，自己其實打不好，尤其是前九洞的推桿，糟透了。而後九洞雖然也沒有太大的改變，但運氣不錯，從12洞到15洞，連續抓下4個Birdie，才讓自己對自己的表現比較滿意。

在男子B組（14-15歲）的決賽日部分，也上演了一場逆轉好戲，來自桃園平鎮國中的賴昱禓，前兩輪打完落後6桿，但好酒沈甕底，蓄積的能量在今天大發神威，單場抓下4隻小鳥，2個Bogey，繳出全分組唯一的Under，加上原本領先的菲律賓小將尚恩和台灣選手黃至晨輪流自爆，讓賴昱禓最終以三天總和220桿的成績，開心在參賽三年之後，首度登上冠軍寶座。

▼ 女子C組冠軍台灣選手陳宥竹 。

▲▼台灣青少年高球公開賽 女子C組冠軍台灣選手陳宥竹 。（圖／主辦單位提供）

在男子C組（12-13歲）的部分，打完前兩輪就已經手握12桿領先的黃伯恩，在第三輪穩穩的打，但也或許打法太過保守，導致包含在第12洞和第17洞的兩個Double Bogey之外，又吞下了3個Bogey，繳出三天以來最差的單回合76桿，好在領先存糧夠多，最終以總和216的成績，拿下勝利。

在女子B組（14-15歲）的戰況，同樣冠軍金盃早早被鎖定，最終是由來自馬來西亞的陳恩慧，在強忍背部拉傷的疼痛下，撐完全場，以三天總和221桿的成績，輕鬆獲勝。

在女子C組（12-13歲）的部分，帶著6桿領先進入到最後一輪的陳宥竹，策略鎖定保Par優先，抓Birdie次之，而她也執行的很徹底，全場3個Birdie和3個Bogey，單日桿數剛剛好平Par，成功守住領先優勢，最終以三日總和219桿的成績，開心收下參加台灣青少年高爾夫公開賽的第一座冠軍獎盃。

▼台灣青少年高球公開賽A組前五名 。

▲▼台灣青少年高球公開賽A組前五名 。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 台灣青少年高球公開賽
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