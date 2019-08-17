台壽保成棒備戰今年協會盃　補進吳逸平等5位新人

▲台壽保成棒隊5位新人吳逸平、許少綸、林浩瑋、李昱德及楊家勝。（圖／台壽保成棒隊提供）

記者歐建智／綜合報導

台中台壽保成棒隊備戰今年協會盃，共補強5位選手增強陣容，有3位投手、內野手與捕手1位，除了補強球隊陣中的投手戰力之外，也增加教練團調度上更多的可用之兵。

2019年協會盃9月2日起在台灣體大棒球場以及高雄立德棒球場進行，今年共有31隊參賽，制採取單敗淘汰賽制，要拿下本屆賽事冠軍，必須連贏五場，因此對於各隊而言，都極具有挑戰性。

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台壽保成棒隊教練團自5月份春季聯賽後積極進行選手觀察與物色，派出教練到中職測試會及味全龍測試會觀察選手，在中職選秀會結束後，就開始聯絡有潛力的選手來球隊測試，並將有興趣網羅的選手帶到台東的東岸聯盟賽事進行實戰，在東岸聯盟賽事結束後，正式與補強選手進行簽約並立即登錄報名協會盃。

這一次補強5位選手，投手3位是先發投手補進遠東科大王牌吳逸平，中繼投手部分補進國體畢業許少綸及林浩瑋，吳逸平曾以借將方式效力過崇越隼鷹，並且在今年度的春季聯賽中，表現優異，協助遠東科大拿下隊史最佳的春季聯賽第四名的成績。

▲台壽保成棒隊5位新人吳逸平、許少綸、林浩瑋、李昱德及楊家勝。（圖／台壽保成棒隊提供）

左投許少綸在高苑時期以及國體期間，就是一位相當優秀的左投，成為投手教練林英傑推薦並想要栽培的選手；林浩瑋採取側投方式的他，正好補足球隊中缺乏的投手類型，也增加了投手教練調度的靈活性。

野手補進楊瑞承的弟弟楊家勝，適當填補楊瑞承進入職棒之後留下的空缺，隊長鄭達鴻對於楊家勝的看法，認為他的打擊類型類似張正偉，加上腳程快、極具有破壞力，對球隊的火力貢獻上有很大的幫助。

另外一位捕手李昱德，李昱德曾在當兵前隨隊練球一段時間，捕手出身的鄭達鴻對他印象深刻，因此也在球隊本次的補強名單中。

▲台壽保成棒隊5位新人吳逸平、許少綸、林浩瑋、李昱德及楊家勝。（圖／台壽保成棒隊提供）