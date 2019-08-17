馬刺新季11月12日退休帕克球衣　GDP戰袍一同高掛

▲馬刺將在新賽季退休帕克球衣。(圖／達志影像／美聯社)



記者張曜麟／綜合報導

今夏「法國小跑車」帕克(Tony Parker)在賽季結束後，無預警的在推特上宣布退休，讓許多人感到震驚，而根據法國媒體《Le Parisien》報導，馬刺將在新賽季退役帕克的9號球衣，時間將訂在台灣時間11月12日。

帕克上賽季選擇轉戰黃蜂，並未留在馬刺，不過到了夏洛特他只打了56場比賽，場均17.9分鐘，貢獻9.5分、1.5籃板、3.7助攻。他的衰退在三分球表現最為明顯，近兩年三分球命中率皆在27%以下。賽季結束後他也無預警的在推特上宣佈退休，「我將從籃球生涯退休，這是趟不可思議的旅程！即便在我的瘋狂夢想之中，我從來沒有想過我能在NBA、法國國家隊留下這麼多難以置信的成就，感謝大家。」

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身為過去馬刺4冠王朝的功臣之一，同時也是黑衫軍「GDP」時代的一員，馬刺也將在下賽季退休帕克的9號球衣，時間訂在台灣時間11月12日，屆時會在對陣灰熊的比賽中舉行球衣退休儀式。

帕克是在2001年被馬刺以首輪第27順位挑中，效力馬刺17年期間，獲選年度新秀第一隊，6次全明星、4次年度最佳陣容，幫助馬刺奪下2003年、2005年、2007年、2014年總冠軍；帕克生涯場均可以貢獻15.8分、2.8籃板、5.7助攻，如今「GDP」球衣都將高掛AT＆T中心，可說是一個時代的落幕，同時帕克也是馬刺隊史第10位球衣被退休的球員。

▲GDP時代正式落幕，三人球衣都將高掛球館。(圖／達志影像／美聯社)