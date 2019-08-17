釀酒人簽「酒駕累犯」　姜正浩延續美職生涯

▲韓籍三壘手姜正浩加盟釀酒人。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

韓籍三壘手姜正浩8月初遭到海盜隊釋出後，很快就早到新工作，根據《Yahoo Sports》報導，釀酒人以小聯盟合約簽下這位力求東山再起的「酒駕累犯」，盼能幫助球隊拚季後賽。

姜正浩今年和海盜簽下1年300萬美元短約，但打擊表現低迷，打出生涯最爛的成績，65場出賽，打擊三圍.169/.222/.395，10轟、24打點並且吞下60K，8月初海盜宣布將他指定讓渡後釋出。

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雖然姜正浩打擊表現不佳，不過對積極拚季後賽的釀酒人而言，這是一項低風險投資。目前他已經前往釀酒人3A報到，預計成為釀酒人三壘備胎。

姜正浩在2015年加盟海盜，以.287/.355/.461打擊三圍，15發全壘打貢獻58打點的成績，獲得國聯新人王票選第3名的肯定。不料姜正浩卻因為酒駕親手毀掉自己的大好前程。

2016年底他在南韓首爾酒駕車禍逃離現場，第3度酒駕的關係遭美國大使館拒發工作簽證，被迫缺席大聯盟整整一個賽季。轉戰到多明尼加冬季聯盟「打工」後，去年終於重返海盜的懷抱，不過大部分時間都待在3A調整，季末才被拉上大聯盟，可惜調整狀況不如預期，今年打擊成績依舊沒有起色。