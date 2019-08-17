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國聯新人王掰掰了？　教士游擊大物背傷恐本季報銷

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▲教士頭號農場塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士頭號新秀、游擊大霧塔提斯可能本季報銷。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

教士隊游擊大物塔提斯（Fernando Tatis Jr.）被放入10天傷兵名單，但由於他的腰部仍受到壓迫，總教練格林（Andy Green）表示，這位國聯新人王大熱門很有可能本季報銷。

由於塔提斯背部痙攣，本週三對陣坦帕灣光芒比賽被迫退場，然而隔天比賽仍舊無法出賽，球團希望他不用進傷兵名單，但傷勢復原不如預期，這是本季第二度進入傷兵名單，先前他曾於5月份因為大腿受傷高掛免戰牌。

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儘管受到傷勢困擾，塔提斯仍繳出漂亮成績單，84場出賽打擊三圍.317/.379/.590，擊出22支全壘打、53分打點，並跑出16次盜壘成功。如果剩餘賽季無法出賽，國聯新人王獎項恐怕飛了，尤其本季已經敲出39轟的大都會菜鳥重砲阿隆索（Pete Alonso）很有可能摘下獎項。

除了塔提斯面臨傷勢，二壘老將金斯勒（Ian Kinsler）也因為頸椎間盤突出，被球團放入10天傷兵名單。季前和教士簽下2年800萬美元的金斯勒，第一年來到教士打擊成績不理想，87場出賽打擊三圍.217/.278/.368，僅擊出9轟和22分打點。

塔提斯和金斯勒進入傷兵名單，教士隊立即從3A拉上內野手法蘭西斯（Ty France）和外野手揚科夫斯基（Travis Jankowski）。根據《The Athletic》報導，在塔提斯缺陣的期間，將由潛力新秀烏里亞斯（Luis Urias）頂替游擊防區。

關鍵字： 教士塔提斯
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