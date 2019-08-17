世籃賽／塔克腳踝扭傷退隊　美國隊名單還剩14人

▲塔克腳踝扭傷退出美國隊。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

今年徵招不順的美國隊，先前經歷大批球星退賽不打世界盃後，目前已經進入最後備戰階段，不過現在卻再次傳出壞消息，根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)透露，火箭前鋒塔克(P.J. Tucker)因為在訓練中扭傷腳踝，將退出美國隊，目前美國隊名單還剩下14人。

要尋求世界盃3連霸的美國，卻在徵招球員的過程中非常不順，不僅一堆大牌球星率先表態不打，原先在陣中的明星球員如戴維斯(Anthony Davis)、哈登(James Harden)也都相繼退出，使得今年美國隊星光黯淡，大多是二線球星以及年輕小將組成，這對於他們的衛冕之路也相當不利。

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現在美國隊又再次傳來惡耗，身為陣中少數老將之一的塔克，因為在訓練過程中，不幸扭傷腳踝，必須退出國家隊，將不會參加世界盃。對於自己選擇退出，塔克表示，「我在上週五的一場比賽中，扭傷了腳踝，昨天訓練又扭了一下，我知道接下來球隊要去澳洲打熱身賽，我不想帶著腳傷過去在帶傷回來訓練，所以退出是合理的選擇。」

塔克退出後，目前美國隊集訓名單還有14人，接下來美國隊還需要在刪減2人，將名單縮到12人，美國隊也會在未來幾場熱身賽中做出選擇；上賽季塔克在火箭場均可以得到7.3分、5.8籃板、1.2助攻。

▲塔克。（圖／CFP）