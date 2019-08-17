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海盜內部「怪聲」爆球員教練內鬨　不爽有人過太爽

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▲▼凱拉（Keone Kela）。（圖／達志影像／美聯社）

▲海盜7月底曾因違反合約內容，對凱拉禁賽2場。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

海盜隊7月底宣布對自家右投凱拉（Keone Kela）禁賽2場，同時牛棚教練羅哈斯（Euclides Rojas）一併被禁賽。根據《The Athletic》報導，兩人的禁賽主因，直接爆出海盜內部出現「內鬨」事件。

據消息人士指稱，有幾名球員和球隊工作人員在7月底目睹了凱拉與教練發生爭執，球團立即冷凍凱拉，對他處以2場禁賽，不過海盜當時並未對外說明原因，不過球隊內部「怪聲」不斷，讓這起禁賽的真正原因也被爆了出來。

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「故事這樣寫那就是這樣，我知道事實，所以我並不擔心，我不會坐在這裡試圖去證明什麼。我也不打算深入去了解，因為這對我或球隊都沒有好處。」凱拉說。

海盜原本試圖在交易大限送走凱拉，連同萊爾斯（Jordan Lyles）打包至釀酒人隊，然而最終海盜只送走了萊爾斯。而未被交易的凱拉在7月31日海盜紅人大亂鬥中，因為刻意對打者丟頭部近身球，被判處10場禁賽，是所有8人禁賽當中罰則最重的球員。

除了凱拉與教練莫拉萊斯和總教練賀多發生爭執，投手克里克（Kyle Crick）和牛棚教練羅哈斯也出現爭吵，克里克抱怨羅哈斯對明星終結者瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）有特殊待遇，羅哈斯叫克里克不要多管閒事，導致球員不滿情緒持續升溫。據報導指出，一名球員向高層告狀，認為羅哈斯必須得到和凱拉一樣的禁賽處罰。

一名球隊內部人士也指出，瓦茲奎茲（Felipe Vazquez）在賽前熱身時時常穿著便服，而不是大聯盟規定的球隊隊服，遭致其他球員眼紅嫉妒，球員因不爽不公平待遇，爆出教練與球員之間的問題。

關鍵字： 海盜
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