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中職直播／兄弟廖乙忠拚第3勝　桃猿冠猛留隊觀察拚首勝

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▲▼中信兄弟,廖乙忠。（圖／記者季相儒攝）

▲中信兄弟廖乙忠。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

Lamigo桃猿17日在桃園再戰中信兄弟，桃猿3連勝派出洋投冠猛先發，還在尋求第1勝，桃猿也在持續觀察中。中信兄弟由本土投手廖乙忠先發，挑戰第3勝。請鎖定《ETtoday新聞雲》直播觀看。

桃猿洋投冠猛上一場出賽只投1局被7支安打、失7分，吞下來台的第1敗，洪一中表示，冠猛內容沒有很好，不少球都被打得蠻紮實，最主要問題沒有速差，滑球速度與直球速度差不多，直球大概142公里，滑球大概138公里，變化球與直球沒有太大速差，變化球角度也不算很好。

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目前桃猿等新洋投來了之後，再看是不是要換人，冠猛會持續在先發輪值之中。

冠猛本季8場出賽0勝1敗、防禦率5.66，20.2局被30支安打，未被全壘打，9次三振、9次四死球，失19分有13責失。他對戰中信兄弟3戰都無勝敗，但有1次救援成功，對戰防禦率2.89。

中信兄弟本土投手廖乙忠今年6場先發，2勝3敗、防禦率5.30，37.1局被6轟在46支安打，33次三振、12次保送，23失分有22責失。

廖乙忠上一次出賽8月11日對富邦悍將8局無失分拿第2勝，差一點締造自主培訓選手完封勝紀錄，本季第2次投8局。今年對戰桃猿1場，7月13日先發4.2局失2分，無勝敗、對戰防禦率3.86。

▲▼桃猿Lamigo,冠猛。（圖／記者季相儒攝）

▲桃猿冠猛。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中華職棒
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