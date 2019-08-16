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亞洲跆拳道公開賽　中華隊4金2銀5銅

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▲▼ 世大運跆拳道劉威廷、陳宥庄 。（圖／大專體總）

▲劉威廷。（圖／大專體總）

記者洪偵源／綜合報導

2019年胡志明市亞洲跆拳道公開賽，中華隊由劉威廷、何嘉欣、李孟恩以及莊貫渝4名選手摘下金牌，總計斬獲4金、2銀、5銅。

亞洲跆拳道為世跆盟新設立國際賽，今年為第2屆舉行，為G1等級，金牌有10分積分，適逢爭取奧運積分時機，也成為各國練兵的重要場所。

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男子68公斤級的何嘉欣、80公斤級劉威廷以及87公斤級李孟恩，都是拿坡里世大運班底，3人也是世大運團體賽銅牌班底，劉威廷也是個人賽銅牌。

拿下女子62公斤級金牌的莊貫渝，是本次世大運團體賽金牌得主，銀牌得主為男子63公斤級的徐晧祐以及女子46公斤級的張語欣，銅牌有男子63公斤級邱義睿、68公斤級魏晟吉、女子46公斤級劉羽、57公斤級羅嘉翎、以及黃懷萱。

由於大會在一天內比完男女各8量級賽事，當地時間晚間近10點才結束比賽，結束越南行後，中華隊下一站為9月世界跆拳道大獎賽。

9月13到15日的大獎賽在日本千葉舉行，地點在幕張展覽館，為2020年東京奧運跆拳道、角力以及擊劍場館，此次大獎賽同時為奧運測試賽，蘇柏亞、黃鈺仁、劉威廷都會參加此站賽事。

▲▼ 世大運莊貫渝 。（圖／大專體總）

▲莊貫渝。（圖／大專體總）

關鍵字： 跆拳道劉威廷
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