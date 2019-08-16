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夏聯／衝擊力銳減　健行遭台銀震撼教育

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▲▼ 健行對台銀 。（圖／DLIVE提供）

▲台銀整場壓著健行打。（圖／DLIVE提供，下同）

記者洪偵源／新北報導

夏季聯賽表現令人驚艷的健行科大，16日面對台銀，衝擊力略有下滑，台銀展現SBL球隊的本色，一路壓著這支UBA勁旅打，最終健行83比99落敗。

健行開幕日贏球後，雖然敗給裕隆，但讓對方嚇出一身冷汗，領先近3個半節才被逆轉，接著還險勝ABL球隊澳門黑熊，不果面對台銀，從一開使就被拉開。

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「台銀一開賽就展現極大的企圖心，反而是我們所欠缺的，第一節看不到這樣的企圖心。」健行教頭劉孟竹表示，如果前幾場能把職業隊咬得這麼近就因此自滿，那不是一個好現象。

劉孟竹提到，其實整個UBA能見度提升，且轉播收視率今年首度超越HBL，球員除了延續HBL時代的熱血，還要展現大學生成熟的一面才是。

▲▼ 健行對台銀 。（圖／DLIVE提供）

參加夏季聯賽，劉孟竹指出主要是練兵，但如同前面提到，UBA能見度提升，否則大專隊伍過去在暑假根本沒機會參加比賽，除非自己自費出國。

有這樣的舞台，劉孟竹希望球員更認清自己的身份，做好自己的本份，並藉著練兵時刻，讓所有球員都能學到東西，幫助自己成長。

健行在夏季聯賽結束後，將要飛往澳洲移地訓練，並與當地的大學隊、職業隊交手，劉孟竹透露，屆時成績不是重點，會讓每個球員都平均分配到一樣的上場時間。

「一方面讓少上場的球員有機會證明自己，一方面比賽打得很密集，主力也顯得疲態，可以做調整。」劉孟竹說，澳洲回來接著廣盛盃，一樣會讓全體球員有機會證明自己。

劉孟竹認為：「人家都說我們健行兵強馬壯、兵多將廣，我們得用實力來證明，球員也得有機會證明自己。」

▲▼ 健行對台銀 。（圖／DLIVE提供）

關鍵字： 健行科大
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