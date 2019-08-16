中職／武神扮關鍵先生敲逆轉安　「把握機會放手一博」

▲潘武雄開轟又貢獻勝利打點。（圖／記者黃克翔攝）



記者黃詩崴／新莊報導

統一獅16日作客挑戰富邦悍將，統一獅靠著潘武雄開轟總計貢獻3分打點下，以4比3逆轉富邦。潘武雄談到8局下關鍵的逆轉2分打點二壘安打，「沒有特別設定，先做好選球，然後把握機會，放手一博！」

潘武雄今天有1發陽春砲，還在8局下球隊落後1分的情況下，敲出帶有2分打點的二壘安打，一棒逆轉戰局，當時面對的正是富邦當家終結者陳鴻文。潘武雄說：「前幾次對上陳鴻文都打得不太好，當時也沒有設定太多，主要就是在選球上下了點功夫，放手一博。」

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統一下半季狀況不佳，身為老將的潘武雄扮演球隊相當重要的角色，對此，他表示，「我也沒有辦法把每個機會都把握住，而且有時候刻意去想建功，反而會讓自己產生太多壓力。」

武神在8下的逆轉安打，壘上兩名跑者分別是林靖凱、林安可這兩名年輕球員。林靖凱、林安可近況都十分火燙，不過在今天前3打席都沒有出現安打，直到第4個打席才接連敲安。潘武雄提到，「在比賽過程中沒有給他們什麼提點，因為球賽就是這樣，有時候打得好；有時候打不好。」

▲老將潘武雄拚給年輕人看。（圖／記者林敬旻攝）



面對統一有諸多年輕球員的世代交替，潘武雄認為，「在球場上沒有什麼年齡之分，一切都看表現而定，身為老將也就是盡全力做給年輕球員看。」