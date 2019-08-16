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金門三級棒球一條龍發展　招生仍是困境

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▲文化大學陳偉濠指導金門球員。（圖／甘霖廣告提供）

▲文化大學陳偉濠指導金門球員。（圖／甘霖廣告提供）

記者楊舒帆／金門報導

金門棒球近年來朝向三級一條龍發展，實力漸漸提升也具備競爭力，場地設施逐步翻新之下，也漸漸打出成績，唯獨少子化招生仍是目前所面臨的困境。

金門從慢壘轉往發展棒球，黃國偉及吳志偉是重要推手，吳志偉少棒時期曾代表金門參加中正盃，他回憶道，「全盛時期少棒有16支球隊，當時長官因林毅夫叛逃事件禁止玩充氣的球類，助長了桌球和棒球等小球的發展。」

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過去少棒風氣最盛時期，常常為了到本島參加中正盃全國少棒賽而提前一年集中於某個國小訓練，吳志偉打趣地說，「那個年代資源缺乏，棒球隊都可以喝到牛奶，所以很多人想參加。」

民國70年代後，金門開放觀光，地方政府支持度也下降，因此棒球就中斷發展，直到近年來才慢慢回歸棒球，組少棒隊參加全國聯賽，然後為了讓少棒球員延續棒球路，再組青少棒隊銜接原有的青棒隊。

▲金門農工教練黃國偉。（圖／黃國偉提供）

▲金門農工教練黃國偉（右）與吳志偉（左）。（圖／黃國偉提供）

最近台體大畢業的「金門女婿」鄭宇神、在金門當兵然後留下來的許元柏，以及剛退伍的許何安都在金門指導，幫助黃國偉與吳志偉培養金門基層球員，有了專業科班教練做訓練也讓成績漸有起色，去年高中軟式全國賽創隊史最佳第五名。

透過全球人壽舉辦的離島棒球營，讓金門球員在14日至16日接受文化大學總教練廖敏雄以及投手李承風、內野手陳偉濠、捕手蔣少宏近距離的指導，讓球員學習更多守備細節。

許元柏表示，「因為我們教練團大多是投手出身，對野手的指導不會那麼細，透過訓練營不只讓球員吸收，我也從他們身上學到一些守備的訓練方法。」

金門目前三級球員約60人，黃國偉到處找球員來打棒球，不過能接受長期訓練的球員也有限，許元柏坦言，「畢竟社團性質，暑假難到齊練球，也有很多人會在中途退隊，招生仍是目前的困境。」

▲文化大學陳偉濠指導金門球員。（圖／甘霖廣告提供）

▲金門球員熱身。（圖／甘霖廣告提供）

關鍵字： 離島棒球營馬祖金門
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