中職／蔡英文桃猿開球擁抱吉祥物大聖　卻不是猿氣小子

▲蔡英文主持開球與吉祥物擁抱。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／桃園報導

總統蔡英文在3月20日接見中華職棒去年總冠軍Lamigo桃猿隊，卻被桃猿隊吉祥物「猿氣小子」突然從後面熊抱。蔡英文今天到桃園球場桃猿賽前活動「鋼鐵英雄日」，與桃猿握手時，主動擁抱桃猿吉祥物「大聖」。

蔡英文在3月20日接見Lamigo桃猿，致詞時看到吉祥物「猿氣小子」站在旁邊，忍不住脫稿講出，「桃猿吉祥物站在哪裡很可愛，講到一半看到一張可愛的面孔站在哪裡，忍不住要停下來。」

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接見儀式完成之後，蔡英文跟LamiGirls合照時，「猿氣小子」站在總統的後方，突然間雙方從後面抱住總統，蔡英文被突如其來的熊抱，露出驚訝的表現，很開心的跟著LamiGirls、「猿氣小子」合照。

▲中華職棒中信兄弟對桃猿蔡英文主持開球。（圖／記者黃克翔攝）

蔡英文今天參加Lamigo桃猿今天舉行榮耀國軍英雄的「鋼鐵英雄日」，主持開球儀式，把球分別交給陸軍、海軍及空軍司令，在空軍司令開球時，五架F16戰機「衝場」。

儀式結束後，蔡英文是桃猿球員一一握手，看見桃猿吉祥物「大聖」時，過去跟「大聖」擁抱，笑得很開心，但卻不是總統接見時偷抱她的「猿氣小子」。

▲蔡英文主持開球與吉祥物擁抱。（圖／記者黃克翔攝）