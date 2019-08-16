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中職／5架F16戰機桃猿衝場　蔡英文傳球給3軍司令開球　

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▲▼中華職棒中信兄弟對桃猿-蔡英文主持開球。（圖／記者黃克翔攝）

▲中華職棒中信兄弟對桃猿蔡英文主持開球，戰機衝場。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／桃園報導

Lamigo桃猿今天（16日）舉行榮耀國軍英雄的「鋼鐵英雄日」，開球儀式由總統蔡英文把球分別交給陸軍、海軍及空軍司令，在空軍司令開球時，五架F16戰機「衝場」，從中外野開飛過去，空軍司令也完美開球。

這是中職史上第4次空軍戰機衝場，第一次是2014年8月28日在桃園球場，第2次是2016年9月2日幻象2000在桃園衝場，再來是2017年9月1日IDF戰機在高雄澄清湖球場衝場，今天是第4次。

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總統蔡英文在2016年6月11日在桃園比賽時，首度到球場開球，結果開出一顆挖地瓜球，今天她再度到桃園棒球場桃猿出戰中信兄弟的比賽，但沒有開球，而是把球交給陸軍、海運及空軍司令開球。

▲▼中華職棒中信兄弟對桃猿-蔡英文主持開球。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼中華職棒中信兄弟對桃猿-蔡英文主持開球。（圖／記者黃克翔攝）

蔡英文陸續把象徵「新陸軍出發」、「新海軍啟航」及「新空軍起飛」的3顆球交給陸軍、海運及空軍司令開球，最後空軍總司令開球時，五架F16戰機「衝場」。

五架F16戰機「衝場」從中外野飛了過來，全場一場驚呼，球員都在鼓掌，飛過桃園球場的上空，為比賽開出一個好球。

除了今天由空軍主導的國軍慶祝活動，在8月23日統一獅高雄澄清湖球場、8月28日中信兄弟台中洲際球場也都分別由海軍、陸軍當主場舉辦活動。

▲▼中華職棒中信兄弟對桃猿-蔡英文主持開球。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼中華職棒中信兄弟對桃猿-蔡英文主持開球。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼中華職棒中信兄弟對桃猿-蔡英文主持開球。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 中華職棒
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