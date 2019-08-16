馬大偉解盤／太空人@運動家　「拆」莊買全場小分

▲韋蘭德（Justin Verlander）。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟8月17日由休士頓太空人作客奧克蘭運動家，目前運彩盤口開出太空人讓分、大小8.5分。

先發投手分析

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運動家先發羅阿爾克(Tanner Roark)本季防禦率4.06，但轉到運動家後表現還不錯，1場5局掉1分，1場6.2局掉2分，在美聯的防禦率是相當漂亮的2.31，看起來有黃金蜜月期。

太空人王牌維蘭德(Justin Verlander)本季防禦率15勝4負、2.82防禦率，還是穩。但上次對爛隊金鶯，莊家預測超過80%勝率，最後竟然被逆轉，創下本季最大爆冷。8月分兩場出賽，他狀況稍差11局掉了5分，防禦率4.09。

莊家思維分析

運動家不怕太空人，首戰被盤口看衰仍順利搶頭香，目前美棒專業指標的國際莊家Pinnacle.com開出本場運動家賠率為1.51，認為運動家勝率約66%，算是正常盤。

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勝負盤正常，但大小分卻開的有些高。維蘭德本季投兩次運動家，14局僅責失1分，生涯對戰防禦率低於3，另外他本季出賽，開全場小分機率有67%。運動家的羅阿爾克，先發曾碰太空人兩次，防禦率2.53。雙方投手都有一套，小分機率不錯。

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