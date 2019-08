運動家96英里素人初登板　完美1局18球3K

▲派特森飆出96英里火球。(圖/翻攝自推特)



記者林育正/綜合報導

兩個禮拜前運動家隊簽下在球場測速投出96英里的23歲素人投手派特森(Nathan Patterson)。而在台灣時間16日他迎來初登板,先發1局用了18顆球,完美送出3次三振,延續讓人津津樂道的素人傳奇。

2018年初派特森就曾在觀看3A賽事現場完測速,但其實當下他對自己速球狂飆的結果感到不以為然,還以為是所謂的「快樂槍」。「我以為這是開玩笑的,想說他們把速度調快,讓你願意掏出多投幾球。我大概投了5球最後看到96英里,連我自己都傻了。」

Thank you Tonight was unbelievable and a blessing! https://t.co/kPeDH7sGLT

當過業務員的他下定決心追夢的,聘請了經紀人,並且和前運動家投手帕克(Jarrod Parker)一同訓練,更在球探面前測試。而一路與他保持聯繫的運動加,終於在他到落磯主場測出96英里的影片爆紅後與他簽下小聯盟合約。

派特森的故事讓在網路上爆紅,吸引不少媒體採訪。在16日他終於踏上投手丘,在運動家的新人聯盟出賽,碰上小熊的新人聯盟球隊。雖然官方顯示他用9球投出3K,不過他本人賽後上推特澄清,其實自己用了18球。但不論如何,對他來說都是非常振奮的開始。

3 batters, 3 swinging Ks - @npatterson_12 strikes out the side in his first career start for the Athletics. @RSRBaseball pic.twitter.com/o3O5pV2xnv