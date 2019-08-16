運動家96英里素人初登板　完美1局18球3K

▲派特森飆出96英里火球。（圖／翻攝自推特）



記者林育正／綜合報導

兩個禮拜前運動家隊簽下在球場測速投出96英里的23歲素人投手派特森(Nathan Patterson)。而在台灣時間16日他迎來初登板，先發1局用了18顆球，完美送出3次三振，延續讓人津津樂道的素人傳奇。

2018年初派特森就曾在觀看3A賽事現場完測速，但其實當下他對自己速球狂飆的結果感到不以為然，還以為是所謂的「快樂槍」。「我以為這是開玩笑的，想說他們把速度調快，讓你願意掏出多投幾球。我大概投了5球最後看到96英里，連我自己都傻了。」

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Thank you Tonight was unbelievable and a blessing! https://t.co/kPeDH7sGLT — Nathan Patterson (@npatterson_12) August 16, 2019

當過業務員的他下定決心追夢的，聘請了經紀人，並且和前運動家投手帕克(Jarrod Parker)一同訓練，更在球探面前測試。而一路與他保持聯繫的運動加，終於在他到落磯主場測出96英里的影片爆紅後與他簽下小聯盟合約。

派特森的故事讓在網路上爆紅，吸引不少媒體採訪。在16日他終於踏上投手丘，在運動家的新人聯盟出賽，碰上小熊的新人聯盟球隊。雖然官方顯示他用9球投出3K，不過他本人賽後上推特澄清，其實自己用了18球。但不論如何，對他來說都是非常振奮的開始。